Московским франчайзи раздадут по миллиону рублей

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Варвара Гранкова

В Москве значительная часть малого бизнеса развивается по франшизе. В год по франшизе открывается 1500 новых точек, а к концу 2018 г. общее число кафе, ресторанов, магазинов, салонов франчайзи составило 11 500, по оценкам департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиИР). В этих компаниях работает около 220 000 сотрудников, по данным Российской ассоциации франчайзинга. Всего в Москве представлено около 500 брендов франшиз, по данным ДПиИРа. Теперь франчайзи при открытии новой компании смогут получить от правительства Москвы субсидии – до 1 млн руб. на покупку оборудования. Заявки будут приниматься в сентябре и октябре. На вопрос, каков будет общий фонд субсидий, пресс-служба ДПиИРа не ответила. «Ведомости» выясняли, кто сможет рассчитывать на финансовую поддержку московских властей.

В кредит, в лизинг, на свои

Правительство предусмотрело три вида поддержки. Если франчайзи покупает оборудование за свой счет, то власти возместят ему до 25% затрат. Предприниматель также может покрыть часть расходов на оплату по договору лизинга и на оплату процентов по кредиту. На покупку российского оборудования субсидии выше. Субсидия покроет 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования, а российского – 35%. Либо франчайзи возместят проценты по кредитам на оборудование: до 7,25%, в пределах ключевой ставки при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% – российского. Субсидию можно получить только один раз, а максимальный размер субсидии составит 1 млн руб., говорится в постановлении правительства Москвы.

Покупка оборудования – одна из главных статей расхода для франчайзи. Например, в Москве на открытие кафе Subway площадью 75 кв. м в среднем требуется 4,5–5 млн руб. и почти половина этой суммы – около 2 млн руб. – уйдет именно на покупку техники, говорит директор по франчайзингу сети Олег Протопопов. По его словам, в Москве спрос на франшизы Subway самый большой по стране – в городе просто больше состоятельных людей, которые могут инвестировать в бизнес. У франчайзинговой сети более 500 кафе в России, из них около 100 – в Москве, сказал Протопопов. Льготы и субсидии на покупку оборудования стали бы хорошим подспорьем для начинающих франчайзи, считает он.