Как заработать на съедобной рассаде гороха, подсолнечника и редиски

В 2016 г. 40-летний выпускник лесопромышленного колледжа и бывший специалист по продажам стройматериалов Бельтюков увидел в гостях проростки подсолнуха и загорелся идеей вырастить такие же на своем балконе. Он купил в строительном магазине стеллаж, вентилятор, фитосветильник и пластиковые плошки и вместе с приятелями построил простейшую ферму для зелени. Но семена оказались старые, пересушенные, и первый посев не взошел. Антон заказал семена на cпециализированных сайтах и стал ждать, взойдет ли подсолнечник на этот раз. Взошел. Урожай Бельтюков собрал через неделю. Увлекшись процессом, он попробовал выращивать на балконе рассаду трав, бобовых, злаков и овощей. Ее называют микрозеленью. По вкусу она напоминает свежую зелень и содержит те же витамины, что и взрослые растения, но собирать урожай можно несколько раз в месяц, рассказывает Бельтюков. Попутно Бельтюков снимал видео о своей домашней ферме и выкладывал ролики на YouTube. Его хобби заинтересовался приятель Павел Паходин. У него прежде в Кирове была маленькая фирма, торгующая мебелью, а потом компания грузоперевозок, обе закрылись. Паходин изучил рынок микрозелени в Европе и понял, что из фермы на балконе может получиться бизнес. Продавать решили не проростки, а установки и товары для их выращивания: коврики, подложки, семена, банки для проращивания и др. Так проще развивать бизнес, были убеждены партнеры. Науку и производство взял на себя Бельтюков, финансы и поиск заказчиков – Паходин.