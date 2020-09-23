Что компаниям делать с удаленной работой после пандемии

Эти ведущие технологические компании потратили немало времени на строительство в высшей степени благоустроенных кампусов, максимально удобных для взаимодействия талантов и идей, чтобы соблазнить своих сотрудников проводить в офисе как можно больше времени. COVID-19 показал им, что их персонал может быть не менее, а в некоторых случаях и более работоспособным, оставаясь дома. И это справедливо не только для IT. Управленцы из традиционных отраслей, по нескольку дней или недель проводящие в разъездах, обнаруживают, что достойно проведенное совещание в Zoom может быть не менее эффективным, чем очное, а организовать его намного проще (и дешевле).