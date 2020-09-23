Что компаниям делать с удаленной работой после пандемии

Что компаниям делать с удаленной работой после пандемииКак должна выглядеть идеальная организация труда в долгосрочной перспективе
Марк Цукерберг пообещал, что к 2030 г. как минимум половина из 50 000 сотрудников Facebook будут работать из дома. За несколько дней до этого Джек Дорси объявил, что сотрудники Twitter и Square получат разрешение работать «именно там, где они ощущают себя наиболее творческими и работоспособными, даже после того, как офисы снова начнут открываться».
Эти ведущие технологические компании потратили немало времени на строительство в высшей степени благоустроенных кампусов, максимально удобных для взаимодействия талантов и идей, чтобы соблазнить своих сотрудников проводить в офисе как можно больше времени. COVID-19 показал им, что их персонал может быть не менее, а в некоторых случаях и более работоспособным, оставаясь дома. И это справедливо не только для IT. Управленцы из традиционных отраслей, по нескольку дней или недель проводящие в разъездах, обнаруживают, что достойно проведенное совещание в Zoom может быть не менее эффективным, чем очное, а организовать его намного проще (и дешевле).
Окажется ли новая штаб-квартира Apple – так называемый «Космический корабль», на который потрачено $5 млрд, – бесполезной? Покинет ли Google свой «Гуглплекс»? Опустеют ли офисы корпораций? Сократят ли они свое физическое присутствие в мире? Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не уверен в этом. Полный отказ от офисной работы ради удаленной – это «замена одной догмы на другую», объяснил он в интервью The New York Times. «Мы, возможно, сжигаем часть социального капитала, который накопили на этапе, когда мы все работали удаленно. Чем это измерить?» – задается вопросом Наделла.
Удаленная работа помогает компаниям пережить текущий кризис, но чего лидеры компаний от нее хотят в долгосрочной перспективе? Более высокой производительности? Экономии на офисах, командировках, а также зарплате сотрудников, живущих в регионах с более низкими ценами? Повышения боевого духа и уменьшения текучести кадров?