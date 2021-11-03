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Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress

История стартапа предпринимателя из Казани и выпускника Университета Иннополис с выручкой более 5 млрд рублей
Оксана Гончарова Валерия Бородина
Личный архив

Зимой 2017 г. 27-летний Линар Хуснуллин и 20-летний Кевин Ханда обивали пороги нескольких IT-холдингов, предлагая их представителям проинвестировать в свой маркетплейс KazanExpress. Но инвесторы усмехались: «Есть Amazon, AliExpress, а тут какие-то выходцы из Казани». «Все смотрели на рынок в целом, на бизнес-модель крупных корпораций и не замечали простого – что потребителей интересуют две вещи: недорогой товар и быстрая доставка», – рассказывает Хуснуллин.

И все же в 2018 г. KazanExpress привлекла $2 млн от IT-холдинга «ГК Fix», продав 80% компании, а в 2021 г. – от «AliExpress Россия». Китайский маркетплейс получил 50,1% в стартапе. Сумму сделки не раскрывают. Теперь Хуснуллину и Ханде принадлежит 10% бизнеса, у ГК Fix осталось 39,9%.

Инвесторов помогла убедить разработанная предпринимателями бизнес-модель: низкий чек и доставка за один день. Такую скорость обеспечивает удачное расположение склада в пригороде Казани, в радиусе 24 часов езды от которого сосредоточено 90% интернет-рынка России. Оборот маркетплейса по итогам 2020 г. составил 1,3 млрд руб. 2021 г. KazanExpress надеется завершить с семикратным ростом: за текущие 10 месяцев работы платформа уже обработала 9 млн заказов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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