Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress

Зимой 2017 г. 27-летний Линар Хуснуллин и 20-летний Кевин Ханда обивали пороги нескольких IT-холдингов, предлагая их представителям проинвестировать в свой маркетплейс KazanExpress. Но инвесторы усмехались: «Есть Amazon, AliExpress, а тут какие-то выходцы из Казани». «Все смотрели на рынок в целом, на бизнес-модель крупных корпораций и не замечали простого – что потребителей интересуют две вещи: недорогой товар и быстрая доставка», – рассказывает Хуснуллин.