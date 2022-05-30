Как российский бизнес замещает СУБД Oracle и Microsoft

Как российский бизнес замещает СУБД Oracle и MicrosoftВыигрывают от тренда российские разработчики систем на базе PostgreSQL
Решение компаний Oracle и Microsoft свернуть бизнес в России после начала спецоперации в Украине затронуло еще более широкий круг компаний, нежели уход разработчика учетно-управленческих (ERP) систем SAP. Oracle и Microsoft – создатели популярных систем управления базами данных (СУБД), а базы данных о продажах, продуктах, закупаемом сырье, сотрудниках, клиентах, транзакциях есть практически в каждой компании. СУБД нужны для безопасного и надежного хранения данных, организации доступа к ним, это основа практически любой информационной системы, поскольку с данными работают все, пояснил исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин.
В конце 2019 г. аналитический центр TAdviser опросил 100 IT-директоров госучреждений, крупных государственных и частных компаний, какие СУБД они используют. Судя по ответам респондентов, в 81% организаций внедрена СУБД Oracle, в 64% – Microsoft SQL (во многих компаниях установлено ПО Oracle и Microsoft). 70% опрошенных сообщили, что планируют переход на отечественное ПО в течение трех лет. Основные мотивы – выполнение директив государства. Постановление № 1594 от 1 января 2018 г. запрещает закупки импортного ПО для государственных и муниципальных нужд. Разрешается покупать западный софт только в том случае, если у зарубежного ПО не нашлось российского аналога.
Теперь планы перехода стали еще более актуальными. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 31 марта 2022 г. госзакупки иностранного ПО для критической инфраструктуры (это информационные системы и телекоммуникационные сети, критически важные для ключевых сфер деятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства) без согласования с федеральным органом исполнительной власти. А с 2025 г. указ вообще запрещает госзаказчикам использовать зарубежный софт в критической инфраструктуре.
Но многие из них уже успели вложиться в импортный софт, например закупили Oracle. По данным портала госзакупок, в 2019–2021 гг. госкомпании и учреждения совершили 512 закупок ПО и оборудования Oracle, а также услуг по их внедрению и поддержке. Oracle продает не только ПО, но и аппаратные комплексы Exadata – линейку машин баз данных производства корпорации Oracle, функционирующих под управлением системы управления базами данных Oracle Database.