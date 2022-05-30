Как российский бизнес замещает СУБД Oracle и Microsoft

В конце 2019 г. аналитический центр TAdviser опросил 100 IT-директоров госучреждений, крупных государственных и частных компаний, какие СУБД они используют. Судя по ответам респондентов, в 81% организаций внедрена СУБД Oracle, в 64% – Microsoft SQL (во многих компаниях установлено ПО Oracle и Microsoft). 70% опрошенных сообщили, что планируют переход на отечественное ПО в течение трех лет. Основные мотивы – выполнение директив государства. Постановление № 1594 от 1 января 2018 г. запрещает закупки импортного ПО для государственных и муниципальных нужд. Разрешается покупать западный софт только в том случае, если у зарубежного ПО не нашлось российского аналога.