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Работники мобилизованных предпринимателей будут уволены

Госдума ввела новое основание для прекращения трудового договора
Павел Сутулин
Если руководитель не передал никому свои полномочия, это станет основанием для прекращения трудовых договоров со всеми сотрудниками / Виталий Тимкив / РИА Новости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК), устанавливающие новое основание для увольнения работников. Теперь по закону трудовые договоры с работниками подлежат прекращению в случае мобилизации «работодателя – физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица». В поправке к ст. 83 ТК содержится оговорка, из которой следует: сотрудники ИП или организации будут уволены, если работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и обязанностей.

Вводимое новым законом обстоятельство увольнения относится к категории не зависящих от воли сторон. Это, в частности, означает, что уволены по нему могут быть любые работники, включая находящихся в отпусках и на больничных, беременных женщин, лиц с семейными обязанностями и т. д. Норме придана обратная сила: она распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., т. е. с момента подписания указа о начале частичной мобилизации (28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что призыв окончен, но пока документы на этот счет не подписаны).

В законе не уточняется, кем будет оформляться увольнение сотрудника, если свои полномочия работодатель никому не передал. Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко сказал «Ведомостям», что, вероятно, трудовые договоры необходимо будет успеть расторгнуть еще до призыва. Юрист напомнил, что после объявления частичной мобилизации был принят закон, который предоставляет попавшим под мобилизацию ИП, учредителям (участникам) и руководителям организаций пять рабочих дней для решения вопросов, связанных с дальнейшим ведением предпринимательской деятельности. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил возможности передачи уходящими на фронт бизнесменами своих полномочий на оформление увольнения работников по новой норме иным лицам на основании доверенности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных