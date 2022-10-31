Работники мобилизованных предпринимателей будут уволены

Работники мобилизованных предпринимателей будут уволеныГосдума ввела новое основание для прекращения трудового договора
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК), устанавливающие новое основание для увольнения работников. Теперь по закону трудовые договоры с работниками подлежат прекращению в случае мобилизации «работодателя – физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица». В поправке к ст. 83 ТК содержится оговорка, из которой следует: сотрудники ИП или организации будут уволены, если работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и обязанностей.
Вводимое новым законом обстоятельство увольнения относится к категории не зависящих от воли сторон. Это, в частности, означает, что уволены по нему могут быть любые работники, включая находящихся в отпусках и на больничных, беременных женщин, лиц с семейными обязанностями и т. д. Норме придана обратная сила: она распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., т. е. с момента подписания указа о начале частичной мобилизации (28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что призыв окончен, но пока документы на этот счет не подписаны).
В законе не уточняется, кем будет оформляться увольнение сотрудника, если свои полномочия работодатель никому не передал. Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко сказал «Ведомостям», что, вероятно, трудовые договоры необходимо будет успеть расторгнуть еще до призыва. Юрист напомнил, что после объявления частичной мобилизации был принят закон, который предоставляет попавшим под мобилизацию ИП, учредителям (участникам) и руководителям организаций пять рабочих дней для решения вопросов, связанных с дальнейшим ведением предпринимательской деятельности. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил возможности передачи уходящими на фронт бизнесменами своих полномочий на оформление увольнения работников по новой норме иным лицам на основании доверенности.