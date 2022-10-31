Работники мобилизованных предпринимателей будут уволены

Вводимое новым законом обстоятельство увольнения относится к категории не зависящих от воли сторон. Это, в частности, означает, что уволены по нему могут быть любые работники, включая находящихся в отпусках и на больничных, беременных женщин, лиц с семейными обязанностями и т. д. Норме придана обратная сила: она распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., т. е. с момента подписания указа о начале частичной мобилизации (28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что призыв окончен, но пока документы на этот счет не подписаны).