В России будет расширено право на компенсацию просроченной зарплаты

В России будет расширено право на компенсацию просроченной зарплатыПравительство поддержало инициативу Минтруда
Правкомиссия по законотворческой деятельности одобрила эту инициативу Минтруда, которая в некоторой степени расширяет права работников на компенсацию за задержку зарплаты. Поправки в ст. 236 ТК (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику) призваны защитить интересы работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно им недоплатили или же вообще не начислили положенные выплаты, следует из материалов на сайте Минтруда.
По сути, поправки в действующий закон должны реализовать постановление Конституционного суда (КС) от 11 апреля 2023 г. и установить правовой механизм взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были начислены своевременно, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным Росстата, общая задолженность по зарплате в России на 1 сентября 2023 г. составила 430 млн руб., при этом из общей суммы невыплаченной зарплаты на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2023 г., приходится 196,7 млн руб. (45,7%). Чаще всего задерживали зарплату в таких отраслях, как обрабатывающие производства (вовремя выплаты не получило 46,6% работников), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (14,9%), сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (9,9%).
Сейчас в соответствии со ст. 236 ТК работодатель обязан выплачивать денежную компенсацию за задержку заработной платы (в размере начисленных процентов) только в том случае, если зарплата начисляется на соответствующие расходные счета предприятия, но не выплачивается в срок работнику. То же самое происходит при невыплате в срок отпускных, выходных пособий и любых других выплат, причитающихся работнику. Если же работодатель неправомерно вообще не начислил зарплату и, соответственно, ее и не выплатил, то компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.
Это касается, например, тех случаев, когда компенсация заработной платы должна выплачиваться работнику при восстановлении на работе по решению суда. Сейчас, если работник был восстановлен по решению суда, работодатель выплачивает ему только задолженность по зарплате без всякой дополнительной компенсации. Также, если сотруднику были доначислены отпускные или плата за выполнение дополнительного объема работ по вступившему в силу решению суда, компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку эти выплаты не начислялись.
Новый законопроект вносит поправки в ст. 236 ТК, согласно которым работник в итоге сможет получить в суде и выплаты, и проценты. Причем размер процентов будет исчисляться из фактически невыплаченной суммы со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны быть сделаны при своевременном начислении. Сейчас ТК не позволяет определить дату, с которой следует начислять соответствующие проценты. Компенсацию можно будет требовать в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки выплат, даже если работодатель считает, что не должен был платить (при ставке ЦБ в 13% речь может идти более чем о 31,6% годовых).
Минтруд разработал этот законопроект во исполнение апрельского постановления КС по иску менеджера контрольно-ревизионного отдела исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» Игоря Сергеева. В августе 2020 г. того уволили в связи с сокращением численности работников организации. Сергеев сумел восстановиться на работе через суд, но в иске настаивал также на компенсации ему морального вреда, выплате зарплаты за вынужденный простой с учетом индексации, плате за вынужденный простой в выходные и начислении процентов на деньги, которые работодатель должен был ему выплатить по решению суда.
Суд только частично удовлетворил требования Сергеева, среди прочего отказав в выплате процентов. Судьи исходили из того, что за время простоя компания не начисляла Сергееву никакие выплаты, все они были присуждены ему в рамках судебного спора. Однако Сергеев с таким решением не смирился и дошел до КС, который принял его сторону.
В целом суды и раньше нередко присуждали выплату процентов при незаконном увольнении, говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Дело Сергеева стало скорее исключением из правил, нежели примером постоянной судебной практики. Просто в силу того, что тот дошел до КС, его иск привлек внимание общественности. И теперь, полагает Кожемякина, работодателям во избежание неприятностей придется гораздо внимательнее выверять формулировки в документах о выплатах сотрудникам. Например, уточнять, что конкретная выплата не подпадает под действие ст. 236 ТК, потому что не является зарплатой или доходом.
По мнению президента общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Бориса Кравченко, решение КС не только закрыло лазейку корпоративным юристам, но и дало дополнительную гарантию работникам: теперь у работодателя будет лишний повод задуматься о том, стоит ли сейчас увольнять конкретного человека. Он говорит, что и раньше бывали случаи, когда компаниям приходилось выплачивать по суду уволенному работнику довольно приличную сумму, особенно если суд затягивался на целый год и проценты накапливались. Сейчас в таких случаях увильнуть от ответственности совсем не получится.
Кроме того, добавляет Кожемякина, работник, возможно, сможет требовать начислить проценты в спорах не только о зарплате, но и о невыплаченной премии и неотгулянном отпуске, перенесенном на следующий год. Все зависит от того, в каком виде будут приняты поправки.