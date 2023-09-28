В России будет расширено право на компенсацию просроченной зарплаты

Новый законопроект вносит поправки в ст. 236 ТК, согласно которым работник в итоге сможет получить в суде и выплаты, и проценты. Причем размер процентов будет исчисляться из фактически невыплаченной суммы со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны быть сделаны при своевременном начислении. Сейчас ТК не позволяет определить дату, с которой следует начислять соответствующие проценты. Компенсацию можно будет требовать в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки выплат, даже если работодатель считает, что не должен был платить (при ставке ЦБ в 13% речь может идти более чем о 31,6% годовых).