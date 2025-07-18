Идея об учете производительности труда в отчетностях вызвала спор экспертов

Идея об учете производительности труда в отчетностях вызвала спор экспертовОдни опасаются манипуляций с документацией, другие считают такую меру эффективным инструментом
Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» летом этого года направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) письмо («Ведомости» с ним ознакомились) с предложением внести в бухгалтерскую отчетность компаний отдельную строку учета производительности труда. Это, по ее мнению, поможет бизнесу и государству отслеживать динамику этого показателя. Автор инициативы – вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников – уверен, что такая мера позволит выявлять компании, которые наиболее успешно организуют свои управленческие процессы, формируют систему мотивации работников и эффективно повышают производительность труда. Для расчета предлагается использовать соотношение валовой прибыли и среднесписочной численности персонала. На первом этапе программа «Опоры России» не включает предприятия с упрощенной системой бухгалтерского учета. В ФНС не высказали возражений по существу, но переадресовали все вопросы по поводу данной идеи в Минфин. Там сообщили, что сейчас письмо находится на рассмотрении. Опрошенные «Ведомостями» эксперты по-разному оценивают данное предложение.
Помощь для малых
Начиная с 2018 г. в России действует национальный проект «Производительность труда», к которому на начало этого года присоединилось 7000 предприятий. К 2030 г. его участниками должны стать 40% несырьевых компаний и 123 000 организаций социальной сферы. Цель проекта – увеличить производительность труда в стране на 21%. В 2025 г. правительство запланировало потратить на это 4,8 млрд руб., а всего за шесть лет расходы на него составят 30,5 млрд руб. К августу 2024 г. доля участников национального проекта «Производительность труда», достигших целевого значения прироста в 5%, составила 68,48%, а доля предприятий, добившихся ежегодного 10%-ного прироста производительности труда, – 66,42%, говорил ранее гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. А по данным Минэкономразвития, за все время реализации проекта более 4000 предприятий увеличили свою прибыль совокупно на 318 млрд руб. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет всей программы.