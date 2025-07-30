Молодые россияне все чаще готовы к переезду ради работы

На российском рынке труда отмечается крайне низкая мобильность. По крайней мере, по данным Росстата, сейчас по территории страны с разными целями, в том числе рабочими, перемещается менее 4 млн человек, хотя до пандемии коронавируса эта цифра была больше. Все это, по мнению аналитиков, тормозит развитие экономики. Тем не менее в последнее время интерес к переездам с целью получения работы у россиян начал возрождаться, особенно у молодежи. Об этом, например, говорится в совместном исследовании сервиса «Авито работа» и консалтинговой группы OMI, проведенном в июне 2025 г. Опрос 2000 респондентов в возрасте от 18 до 24 лет показал, что 63% молодых людей готовы сменить регион ради работы, а каждый пятый (21%) уже получил такой опыт и открыт к конкретным предложениям.