Студенты все чаще ищут стажировки с хорошими финансовыми условиями и обучением

Студентам и выпускникам вузов требуются стажировки с хорошими финансовыми условиями, возможностью обучения, гибким графиком и последующим трудоустройством. Об этом говорится в проведенном в июне 2025 г. исследовании компании Ancor и проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ). Его авторы опросили 12 886 человек в возрасте от 17 до 30 лет по всей России, а также 887 компаний различного уровня из разных отраслей. В целом оно показывает, что ожидания молодых людей не совпадают с приоритетами потенциальных работодателей. Последние в целом готовы взять специалистов без всякого опыта ради того, чтобы вырастить собственные кадры. Но в половине случаев им поручают несложные рутинные задачи. Компании, как сказано в исследовании, больше всего внимания уделяют обучению на рабочем месте, некоторые из них считают, что они дают возможность студентам «закрыть» практику, другие делают акцент на дальнейшем трудоустройстве и лишь часть думают об оплате стажировки.