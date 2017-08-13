ФОМ: 48% россиян получают удовольствие от работы

Почти половина работающих россиян (48%) заявили, что получают удовольствие от своей работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Говоря о том, что им нравится в их работе, респонденты указали, что «занимаются любимым делом» (9%), отметили «хороший коллектив, хорошие отношения с начальством» (8%), «постоянную, приемлемую зарплату» и «удобный график» (по 6%). Не нравится работающим россиянам «низкая, нерегулярная зарплата» (13%) и «тяжелая работа, большие нагрузки» (6%).

Кроме того, 36% работающих россиян сказали, что не бросили бы работу, даже если бы имели достаточно денег, чтобы вообще никогда больше трудиться. Противоположный ответ дали 17%.

30% работающих россиян считают, что в идеале нужно всю жизнь работать в одной организации, по возможности не менять место работы. В свою очередь 20% считают, что место работы надо время от времени менять.

Среди работающих россиян 20% трудятся по той специальности, которую они получили в высшем или среднем учебном заведении, 28% - по другой специальности, а 5% заявили, что не имеют специального образования.

В ходе исследования, проведенного 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, 45% россиян сообщили, что в настоящий момент не работают, остальные трудятся в бюджетных (22%) и частных (31%) организациях.