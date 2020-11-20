Басманный суд обязал «Ведомости» удалить расследование о Керимове

Басманный суд обязал «Ведомости» удалить расследование о КеримовеСуд вышел за пределы исковых требований, издание обжалует решение
Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, который требовал от «Ведомостей» опровергнуть и удалить с сайта издания расследование от 23 ноября 2017 г. «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Аналогичные требования в иске Керимов выдвинул к изданиям Forbes и «Собеседник» — суд их также удовлетворил. Об этом сообщил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев.
По словам Ульбашева, судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований, обязав удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок. «При этом Керимов требовал удалить только вышеупомянутое расследование», — сказал Ульбашев. Судья также обязала «Ведомости», Forbes и «Собеседник» опубликовать опровержение и выплатить истцу компенсацию в размере 10 тыс. руб., добавил юрист.
Что хочет опровергнуть Керимов
Как и в предыдущем иске, Керимов требует от «Ведомостей» опровергнуть несколько предложений в материале «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованном 23 ноября 2017 г.
Сенатор выражает мнение, что его деловую репутацию порочат следующие сведения, распространенные «Ведомостями»: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК "Развитие", объединявшей корпорации "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой". Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК "Развитие" в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал».
В новом иске Керимов снова настаивает, что не имел отношения к описанному захвату офиса «Развития».
В июне 2020 г. Керимов уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и «Версия».
После Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook, отмечал в беседе с «Ведомостями» Ульбашев со ссылкой на текст иска. В объединенном иске Керимов требовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда. Он уточнил, что издание будет обжаловать это решение. Оно может вступить в законную силу только после решения апелляционной инстанции, уточнил юрист.
Ответчиком по иску также было указано физлицо — пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 г. — уже после подготовки иска Керимовым — сделала публикацию в социальной сети с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них. Суд обязал Давыдову удалить сообщение со своей страницы, опубликовать опровержение на Facebook и выплатить истцу моральную компенсацию в размере 1 тыс. руб. Керимов требовал компенсацию в размере 10 тыс. руб.
Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отметил, что «принятое сегодня решение оказалось отчасти предсказуемым для нас ввиду той предыстории с подачей иска именно в Басманный суд». «Сомнения в независимости суда, которые были у нас еще вчера, теперь заметно усиливаются. По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения. После получения судебного решения на руки мы обязательно подадим апелляционную жалобу и будем добиваться отказа в иске», — сказал Нелюбин.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает решение суда беспрецедентным. «На мой взгляд, уже сам факт выхода за пределы исковых требований, в чём бы они ни заключались – это уже сама по себе беспрецедентная ситуация. Суд не может так делать, не может навязывать истцу защиту и удовлетворять требования, которые он не заявлял. Это, на мой взгляд, является безусловным основанием для отмены решения суда», — прокомментировал Клеточкин.
«Пока никаких комментариев», — заявил «Ведомостям» представитель Керимова.
Судья Галина Графова известна ведением процесса в отношении журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз. В 2017 г. судья приняла решение о депортации журналиста из России в Узбекистан ввиду нарушения режима пребывания в России, однако Европейский суд по правам человека заблокировал решение, посчитав, что в Узбекистане Ферузу угрожает опасность. С того момента журналист находился в центре содержания депортируемых иностранных граждан. Суд оштрафовал Али Феруза на 5 тыс. руб. за незаконную трудовую деятельность на территории Москвы в ноябре 2017 г., а в феврале 2018 г. тем же судом на 400 тыс. руб. за сотрудничество с журналистом была оштрафована уже «Новая газета». 24 января 2018 г. Верховный суд России обязал пересмотреть решение о депортации журналиста, после чего Феруз был отпущен из центра содержания депортируемых и уехал в Германию. В «Новой газете» Али освещал проблемы жизни мигрантов, беженцев, рабочих, уязвимых социальных групп. В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию.