Басманный суд обязал «Ведомости» удалить расследование о Керимове

Судья Галина Графова известна ведением процесса в отношении журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз. В 2017 г. судья приняла решение о депортации журналиста из России в Узбекистан ввиду нарушения режима пребывания в России, однако Европейский суд по правам человека заблокировал решение, посчитав, что в Узбекистане Ферузу угрожает опасность. С того момента журналист находился в центре содержания депортируемых иностранных граждан. Суд оштрафовал Али Феруза на 5 тыс. руб. за незаконную трудовую деятельность на территории Москвы в ноябре 2017 г., а в феврале 2018 г. тем же судом на 400 тыс. руб. за сотрудничество с журналистом была оштрафована уже «Новая газета». 24 января 2018 г. Верховный суд России обязал пересмотреть решение о депортации журналиста, после чего Феруз был отпущен из центра содержания депортируемых и уехал в Германию. В «Новой газете» Али освещал проблемы жизни мигрантов, беженцев, рабочих, уязвимых социальных групп. В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию.