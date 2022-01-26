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Комиссия правительства утвердила первые два сайта с бесплатным доступом

В перечень социально значимых вошли соцсеть «Вконтакте» и портал «Госуслуги»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по определению перечня социально значимых сайтов начала утверждать ресурсы, доступ к которым операторы должны предоставлять абонентам даже при отрицательном балансе на счете, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию. Пока в перечень вошло два ресурса – сайт «Госуслуг» и соцсеть «Вконтакте».

«В среду 26 января прошло заседание правительственной комиссии, на котором был утвержден перечень социально значимых сайтов. Пока в этот список вошли только два ресурса из 391, которые находились в пилотном перечне – сайт «Госуслуг» и социальная сеть «Вконтакте», – сообщила «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата профильного вице–премьера Дмитрия Чернышенко.

По ее словам, тот или иной сайт может считаться социально-значимым, если его посещаемость составляет не менее 5 млн пользователей в день, а также если на нем расположено не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Речь идет о включении в перечень полных версий сайтов, с возможностью воспроизведения видео, за исключением роликов иностранных сервисов, например, Youtube, уточнил представитель Минцифры.

В дальнейшем комиссия будет утверждать включение в перечень и других сайтов, сообщил в своем Telegram–канале член комиссии, глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.

«Договорились, что на следующем заседании комиссии обсудим возможность включения в перечень «Одноклассников», а также определим список сайтов органов власти», – написал депутат.

«Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет более 70 млн пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», – прокомментировал решение правительственной комиссии представитель владельца соцсети, VK.

С идеей о предоставлении гражданам бесплатного доступа к части интернет-ресурсов выступил в начале 2020 года президент России Владимир Путин. Весной прошлого года в правительстве определили пилотный перечень, в который вошли почти 400 сайтов, среди которых соцсеть «Вконтакте», ресурсы «Яндекса», сайты крупнейших отечественных СМИ и маркетплейсов.

Представители «Билайна» и «Ростелекома» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей» о решении правительственной комиссии, в пресс–службе «Мегафона» воздержались от комментариев. «Готовимся к реализации проекта «Доступный интернет». Часть технических вопросов потребует уточнения и проработки», – сообщил «Ведомостям» представитель МТС.

Состав комиссии правительства по определению перечня бесплатных социально значимых сайтов был утвержден в декабре прошлого года. Ее возглавил вице–премьер Дмитрий Чернышенко, она состоит из 30 участников. Среди ее членов – глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, его заместители Бэлла Черкесова и Дмитрий Ким, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, замминистра юстиции Максим Бесхмельницын, замглавы Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов.

Ранее по теме: Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов с бесплатным доступом
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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