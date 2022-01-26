Комиссия правительства утвердила первые два сайта с бесплатным доступом

По ее словам, тот или иной сайт может считаться социально-значимым, если его посещаемость составляет не менее 5 млн пользователей в день, а также если на нем расположено не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.