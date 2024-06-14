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Глава департамента культуры прокомментировал назначения в московских театрах

Приход новых руководителей поможет коллективам успешно конкурировать, считает Алексей Фурсин
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

В «Современник», Театр сатиры и Театр Романа Виктюка пришли «знаковые люди», имеющие успешный опыт управления другими коллективами и которые «продолжат работать в крупных театрах», заявил в интервью «Ведомостям» глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

«Это значит, что со своей задачей [на новых должностях] они справятся <...> Не я придумал, что конкуренция стимулирует развитие. Да, у каждого театра свои звезды, свой репертуар, своя стилистика и история. Но в то же время они все находятся в конкуренции за зрителя <...> новые назначения в том числе про это [про усиление конкурентных преимуществ театров], – подчеркнул Фурсин.

7 июня было объявлено, что новым директором «Современника» назначен Владимир Машков, Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка, а Евгений Герасимов занял аналогичную должность в Московском академическом театре сатиры. Все трое при этом сохранили текущие должности худруков: Машков – в Театре Олега Табакова, Богомолов – в Театре на Малой Бронной, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке.

Приход Машкова в «Современник» Фурсин назвал «очень понятной и логичной историей – если смотреть через историю жизни Олега Павловича Табакова». Табаков, учитель Машкова, не только основал «Табакерку», но и стоял у истоков «Современника» – оба театра теперь возглавляет Машков.

При Богомолове Театр на Малой Бронной стал модным и популярным местом и режиссер «может делать больше», тогда как театр не в состоянии физически вместить больше зрителей, пояснил Фурсин: «Логично, что он [Богомолов] начинает реализовывать задумки на других сценах. Так почему ему не дать еще одно творческое пространство, где он, я уверен, все так же свежо, заметно и с успехом будет это делать?»

О новой должности Герасимова Фурсин отметил, что «это, конечно, вызов, [но] он готов – мы поддержим».

«При этом я в голове держу и дальнейшее развитие Театра на Малой Ордынке. Никто же не говорит, что он [Герасимов] здесь достиг пика», – подчеркнул руководитель столичного департамента культуры.

Смена руководства в «Современнике», Театре Виктюка и Театре сатиры – первые крупные кадровые перестановки в театральной сфере с момента назначения Фурсина на пост главы столичного департамента культуры в сентябре 2023 г.

В 2022 г., после ухода худруков, творческие вопросы в управлении «Современника» и Театра Романа Виктюка перешли в ведение худсоветов. До назначения Машкова директором «Современника» в 2022–2024 гг. был Юрий Кравец. До Герасимова должность худрука Театра Сатиры с 2021 г. занимал Сергей Газаров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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