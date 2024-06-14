Глава департамента культуры прокомментировал назначения в московских театрах

При Богомолове Театр на Малой Бронной стал модным и популярным местом и режиссер «может делать больше», тогда как театр не в состоянии физически вместить больше зрителей, пояснил Фурсин: «Логично, что он [Богомолов] начинает реализовывать задумки на других сценах. Так почему ему не дать еще одно творческое пространство, где он, я уверен, все так же свежо, заметно и с успехом будет это делать?»