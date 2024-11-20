ФНС просит признать юрлица «Лабиринта» банкротами

В 2023–2024 гг. у входящей в холдинг розничной сети «Книжный лабиринт» сформировалась существенная задолженность перед поставщиками. За этот период контрагенты, среди них – торговый дом БММ, издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem и др. – подали к ООО «Книготорговая компания Лабиринт» иски о нарушении обязательств по договорам поставки на общую сумму свыше 300 млн руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». О том, что «Лабиринт» задолжал «сотни миллионов» крупнейшему в России издательскому холдингу «Эксмо-АСТ», в мае 2024 г. рассказал «Ведомостям» его совладелец Олег Новиков. Тогда же, по его словам, «Эксмо-АСТ» прекратил отгрузки своих изданий в розничную сеть «Книжный лабиринт», но иск о взыскании задолженности в суд издательским холдингом подан не был.