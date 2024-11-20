ФНС просит признать юрлица «Лабиринта» банкротами

ФНС просит признать юрлица «Лабиринта» банкротамиКнижный холдинг сформировал задолженность на сотни миллионов перед налоговой и поставщиками
Инспекция ФНС России № 15 по г. Москве 19 ноября направила в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании основного юрлица книжного холдинга «Лабиринт» – ООО «Книготорговая компания Лабиринт» – банкротом, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В картотеке арбитражных дел на текущий момент иска нет, убедился корреспондент «Ведомостей». А в сентябре аналогичное заявление к другому юрлицу холдинга – ООО «Сервисная компания Лабиринт», как указано в «СПАРК-Интерфаксе», в тот же суд подала инспекция ФНС России № 25 по г. Москве, но он пока оставлен без движения. Для принятия иска к рассмотрению инспекция должна предоставить доказательства наличия такого объема имущества у должника, которое позволит покрыть расходы по делу о банкротстве, указано в определении суда.
В мае 2024 г. ФНС приостановила операции по счетам юрлиц сети – ООО «Сервисная компания «Лабиринт» (выручка – 294,7 млн руб., чистая прибыль – 470 000 руб.; здесь и далее – по РСБУ) и ООО «Лабиринт-айти» (выручка – 11,6 млн руб., чистая прибыль – 1,4 млн руб.) – в Сбербанке и Совкомбанке, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». А в июле ФНС заблокировала счета в тех же банках и у ООО «Книготорговая компания «Лабиринт» (выручка – 6 млрд руб., чистая прибыль – 372 000 руб.), указано там же.
В «Лабиринте» от комментариев отказались. В ФНС на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили.
Что такое «Лабиринт»?
Книготорговый и издательский холдинг «Лабиринт» был основан в 1991 г. На текущий момент он, в частности, включает в себя издательство «Лабиринт пресс», розничную сеть «Книжный лабиринт», одноименный интернет-магазин и службу доставки «Л-пост». Основная выручка сети аккумулируется на юрлицах ООО «Книготорговая компания «Лабиринт» и ООО «Лабиринт.ру», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО «Книготорговая компания «Лабиринт» по РСБУ в 2023 г. достигла 6 млрд руб., а чистая прибыль – 372 000 руб. У ООО «Лабиринт.ру» эти показатели составили 5,3 млрд и 195 000 руб. соответственно. Единственным владельцем ООО «Книготорговая компания «Лабиринт» и ООО «Лабиринт.ру» является Евгений Патрушев, также указано в «СПАРК-Интерфаксе». Выручка издательства (юрлицо – ООО «Издательство Лабиринт пресс») в 2023 г. составила 147,2 млн руб., а чистая прибыль – 16 000 руб. Единственный владелец издательства – Наталья Рулева.
В 2023–2024 гг. у входящей в холдинг розничной сети «Книжный лабиринт» сформировалась существенная задолженность перед поставщиками. За этот период контрагенты, среди них – торговый дом БММ, издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem и др. – подали к ООО «Книготорговая компания Лабиринт» иски о нарушении обязательств по договорам поставки на общую сумму свыше 300 млн руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». О том, что «Лабиринт» задолжал «сотни миллионов» крупнейшему в России издательскому холдингу «Эксмо-АСТ», в мае 2024 г. рассказал «Ведомостям» его совладелец Олег Новиков. Тогда же, по его словам, «Эксмо-АСТ» прекратил отгрузки своих изданий в розничную сеть «Книжный лабиринт», но иск о взыскании задолженности в суд издательским холдингом подан не был.
В «Эксмо-АСТ» пояснили, что достигли договоренностей об отсрочке выплаты задолженности «Лабиринта» «на условиях, которые не подлежат разглашению». При этом издательский холдинг ведет переговоры о возобновлении поставок с «Лабиринтом», уточнил представитель «Эксмо-АСТ».
На фоне растущей задолженности перед поставщиками розничная сеть «Книжный лабиринт» (входит в холдинг «Лабиринт») закрыла за 2023 г. 24 торговые точки. Всего на 1 января 2024 г. в России работало 79 магазинов сети, следует из данных отраслевого доклада Минцифры по книжному рынку. Данных за 2024 г. пока нет. А в июле 2024 г. «Ведомости» писали о массовом увольнении сотрудников из холдинга «Лабиринт» из-за задержек зарплаты. Общее количество сотрудников, которые покинули «Лабиринт» в 2023–2024 гг., может достигать 1000 человек: часть из них уволились по собственному желанию, а другую часть сократили из-за закрытия книжных и желания оптимизировать операционные расходы, оценил топ-менеджер крупного издательства.
Налоговые органы имеют право подавать заявление о признании компании банкротом без предварительной процедуры взыскания задолженности в суде, знает старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дарья Майорова: «Поэтому если не будет формальных нарушений, в том числе в части сроков подачи заявлений в суд, то они будут приняты к рассмотрению».
Процедура банкротства будет введена судом, если задолженность будет признана обоснованной и не будет погашена на момент введения процедуры, продолжила Майорова. Поставщики сети, задолженность перед которыми подтвердит суд, будут иметь равные условия по ее взысканию с юрлиц «Лабиринта», утверждает Майорова: «Налоговые инспекции же могут получить приоритет, если у них имеются требования по уплате НДФЛ».
Перспективы взыскания задолженности напрямую будут зависеть от того, какое имущество есть у ООО «Книготорговая компания Лабиринт», насколько оно ликвидное, говорит управляющий партнер юридической компании «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Важно будет проанализировать и то, были ли как минимум за последние три года совершены сделки, направленные на вывод активов, добавляет Майорова: «Если такие сделки были заключены, их можно будет оспорить в рамках процедуры банкротства».