Вячеслав Дусмухаметов впервые назвал причины выхода из капитала Medium Quality

В декабре 2024 г. российская соцсеть «В контакте» (92 млн человек) впервые обошла YouТube (89,6 млн человек) по месячной аудитории среди россиян старше 12 лет, следует из данных Mediascope. А в январе 2025 г. американский видеохостинг (86,9 млн человек) по этому показателю опередил и мессенджер Telegram (90,6 млн человек), отмечают там же. Соцсеть «В контакте» при этом удержала за собой лидерские позиции с результатом в 93,8 млн человек. В целом месячная аудитория YouТube с начала замедления платформы в июле 2024 г., согласно данным Mediascope, сократилась на 9,3%.