Вячеслав Дусмухаметов впервые назвал причины выхода из капитала Medium Quality

Вячеслав Дусмухаметов впервые назвал причины выхода из капитала Medium QualityКлючевая из них – замедление YouTube
Выход из капитала продакшена digital-контента Medium Quality продюсера Вячеслава Дусмухаметова в конце 2024 г. был связан с замедлением YouTube. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал сам Дусмухаметов. С видеохостингом «все плохо, и будет ли когда-то хорошо – неизвестно», а «у VK сейчас самые быстрорастущие платформы», пояснил он.
Продажа VK студии Medium Quality проходила в несколько этапов. В декабре 2022 г. VK приобрела у Дусмухаметова контрольную долю (51%) в продакшене. Эта сделка была необходима Medium Quality, поскольку на тот момент без стратегического партнера шансы на выживание большой студии, которая выпускала свои проекты преимущественно на YouTube, «были минимальны», пояснил Дусмухаметов.
В числе ключевых сложностей того периода он назвал падение рекламного рынка в России на фоне ухода из страны крупных зарубежных брендов и ограничение монетизации контента для российских авторов на YouTube. В феврале 2024 г. VK довела свою долю в продакшене до 67,3%, а в декабре того же года приобрела и оставшиеся у Дусмухаметова 32,7% компании, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Условия и параметры сделки по продаже актива продюсер раскрыть отказался, сославшись на NDA.
С января 2025 г. Medium Quality полностью владеет принадлежащее VK ООО «Единое видео», указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В 2023 г. выручка продакшена, согласно данным отчетности по РСБУ, составила 4,4 млрд руб., а чистая прибыль – 132,4 млн руб. Данные за 2024 г. пока не были опубликованы.
После выхода из капитала Medium Quality Дусмухаметов сохранил за собой пост генпродюсера студии, также он входит в совет директоров компании, отметил продюсер. Сейчас в производстве у продакшена 150 шоу, среди них, например, «Натальная карта», «Звезды», «Женский форум» и «Большое шоу», в разработке у студии находится еще более 50 проектов, также рассказал он.
В декабре 2024 г. российская соцсеть «В контакте» (92 млн человек) впервые обошла YouТube (89,6 млн человек) по месячной аудитории среди россиян старше 12 лет, следует из данных Mediascope. А в январе 2025 г. американский видеохостинг (86,9 млн человек) по этому показателю опередил и мессенджер Telegram (90,6 млн человек), отмечают там же. Соцсеть «В контакте» при этом удержала за собой лидерские позиции с результатом в 93,8 млн человек. В целом месячная аудитория YouТube с начала замедления платформы в июле 2024 г., согласно данным Mediascope, сократилась на 9,3%.
Сегмент интернет-рекламы в 2022 г. упал на 2% к 2021 г. до 324,9 млрд руб., что произошло впервые за историю рынка, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 2023 г. АКАР изменила методологию оценки рекламного рынка и включила объем рекламы в онлайн-видео в сегмент размещений в видеоконтенте. Этот сегмент в 2023 г., по оценке АКАР, увеличился на 20% к 2022 г. до 231,5 млрд руб. Данные за полный 2024 г. АКАР пока не опубликовала.