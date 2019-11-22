Минкультуры вернулось к идее ограничить число показов одного фильма

Минкультуры подготовило поправки в закон о господдержке российского кино, согласно которым число показов одного фильма не может превышать 35% от всех сеансов в день в многозальном кинотеатре и 35% сеансов в неделю в однозальных. Эти изменения позволят обеспечить зрителю доступ к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, отмечается в пояснительной записке. «Ведомости» запросили комментарий Минкультуры.