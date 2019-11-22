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Минкультуры вернулось к идее ограничить число показов одного фильма

Ведомости
Ведомости

Минкультуры подготовило поправки в закон о господдержке российского кино, согласно которым число показов одного фильма не может превышать 35% от всех сеансов в день в многозальном кинотеатре и 35% сеансов в неделю в однозальных. Эти изменения позволят обеспечить зрителю доступ к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, отмечается в пояснительной записке. «Ведомости» запросили комментарий Минкультуры.

Похожие поправки министерство уже публиковало в июне 2017 г. и в сентябре 2018 г. В варианте прошлого года предлагалось не распространять эти ограничения на национальные фильмы, соответствующее удостоверение получают почти все картины отечественного производства. В новых поправках такой формулировки нет.

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Киносети год назад обращались в администрацию президента с просьбой не ограничивать число показов фильмов. Они опасались, что чрезмерное регулирование может затормозить развитие кинотеатров.

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