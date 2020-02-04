«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ». В пресс-службе «Первого канала» газете заявили, что не видят смысла показывать церемонию в этом году из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом», так как в последние годы рейтинг «Оскара» падал.
Права на эксклюзивный показ «Оскара» в интернете у Disney купил онлайн-кинотеатр Okko (входит в Rambler Group). «Если в сетке телеканалов такая трансляция не появится в ближайшее время, технически мы получаем полный эксклюзив во всех средах», – заявил «Коммерсанту» гендиректор Okko Иван Гродецкий. Сумму сделки он не раскрыл.
В прошлом году права на трансляцию «Оскара» в интернете купил «Яндекс». Собеседник газеты на «Первом» предположил, что компания отказалась от показа церемонии по той же причине, что и телеканал: расходы на права оказались несопоставимы с результатом.