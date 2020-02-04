«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ». В пресс-службе «Первого канала» газете заявили, что не видят смысла показывать церемонию в этом году из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом», так как в последние годы рейтинг «Оскара» падал.