Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск новостей о Скрипалях

«НТВ-Мир Балтия» вещает в Латвии, однако BMAL как владелец лицензии на трансляцию зарегистрирована в Великобритании. В феврале 2019 г. национальный совет по электронным СМИ Латвии сообщил агенству LETA, что подал жалобу в Ofcom. Британский регулятор опубликовал предварительное решение по делу в бюллетене от 11 февраля 2019 г. В ответ на претензию Ofcom BMAL заявляла, что «уровень беспристрастности, с которым "НТВ-Мир Балтия" освещала новости, не ниже уровня, заданного некоторыми британскими СМИ».