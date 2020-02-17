Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия» за выпуск новостей о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited (BMAL), транслирующую канал «НТВ-Мир Балтия», за нарушение принципов объективности при вещании новостей, сообщает сайт регулятора. Размер штрафа составляет 20 000 фунтов.
Нарушение было отмечено в выпуске программы «Сегодня» от 2 апреля 2018 г., в котором обсуждалось отравление Сергея и Юлии Скрипалей и его освещение в британских СМИ. Выпуск программы, аналогичный оспариваемому Ofcom, доступен на сайте российского «НТВ». Регулятор отметил, что выпуск «Сегодня» не соответсвует уровню беспристрастности, требуемому для значимых политических событий, так как в нем нет комментария официального представителя от каждой заинтересованной стороны.
«НТВ-Мир Балтия» вещает в Латвии, однако BMAL как владелец лицензии на трансляцию зарегистрирована в Великобритании. В феврале 2019 г. национальный совет по электронным СМИ Латвии сообщил агенству LETA, что подал жалобу в Ofcom. Британский регулятор опубликовал предварительное решение по делу в бюллетене от 11 февраля 2019 г. В ответ на претензию Ofcom BMAL заявляла, что «уровень беспристрастности, с которым "НТВ-Мир Балтия" освещала новости, не ниже уровня, заданного некоторыми британскими СМИ».
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей веществом «Новичок», Кремль отвергает данные обвинения. Подача «дела Скрипалей» российскими телеканалами уже становилась поводом к штрафам со стороны Ofcom. В июле 2019 г. регулятор оштрафовал телеканал RT на $250 000, особо отметив частоту нарушения правил.