Доступ к «Амедиатеке» стал бесплатным
Видеосервис «Амедиатека» дает месяц бесплатного доступа к библиотеке и скидку в 50% от цены подписки, объявила компания. Промокоды на месяц бесплатного доступа к сервису высланы на почту уже действующим подписчикам, компания предлагает поделиться промокодом с близкими людьми. Скидка на 3, 6 или 12 месяцев доступа к «Амедиатеке» действует по публичным промокодам STAYHOME3, STAYHOME6 или STAYHOME12 соответственно.
«Амедиатека» объявила акцию в связи с эпидемией коронавируса, указано в заявлении. Сервис Premier (принадлежит «Газпром-медиа»), который первым из российских онлайн-кинотеаторв отменил подписку в марте, говорил лишь о «ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома». После Premier акции запустили сервисы Okko, «Кинопоиск HD», ivi и More.TV.
16 марта Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 50% рынка коммерческого кинопроката России, раскритиковала онлайн-кинотеатры за призывы оставаться дома. Позднее объединенная киносеть «Кино окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила продажу билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу» вместе с «Кинопоиск HD»).