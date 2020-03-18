Доступ к «Амедиатеке» стал бесплатным

Видеосервис «Амедиатека» дает месяц бесплатного доступа к библиотеке и скидку в 50% от цены подписки, объявила компания. Промокоды на месяц бесплатного доступа к сервису высланы на почту уже действующим подписчикам, компания предлагает поделиться промокодом с близкими людьми. Скидка на 3, 6 или 12 месяцев доступа к «Амедиатеке» действует по публичным промокодам STAYHOME3, STAYHOME6 или STAYHOME12 соответственно.