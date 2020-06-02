Сотрудники Facebook отказались работать из-за поста Трампа о протестующих

В пятницу, 29 мая Трамп опубликовал в Facebook и Twitter, что он готов ответить военной силой на насильственные протесты. Twitter установил на пост предупреждение о «прославлении насилия» и скрыл его от пользователей, сделав доступным только по клику. Facebook оставил сообщение нетронутым. Президент США написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Трамп заявил, что «или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль», или он направит в город Национальную гвардию и «сделает все, как надо». Он написал, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Цукерберг позже объяснил, что запись оставили в Facebook, чтобы позволить пользователям самовыражаться, если это не вызывает «непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах». Он добавил, что упоминание о Национальной гвардии — это предупреждение о действиях государства, а люди должны знать, что власти планируют применить силу против участников протеста.