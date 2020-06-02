Сотрудники Facebook отказались работать из-за поста Трампа о протестующих
Сотни сотрудников Facebook объявили о приостановке работы в знак протеста против решения гендиректора и основателя соцсети Марка Цукерберга не удалять публикацию президента США о протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет New York Times со ссылкой на собеседников среди сотрудников интернет-компании.
Недовольные решением Цукерберга сотрудники соцсети объявили об отказе от работы в знак протеста и в поддержку протестующих по всей стране. В своих аккаунтах в соцсетях, чатах и электронной почте они разместили информацию о том, что не работают в знак протеста. Активисты высказывают свое недовольство в соцсетях, в том числе в Twitter, где посты Трампа сопровождаются специальными метками соцсети. Газета приводит слова одного из сотрудников Facebook: «Ненавистническая риторика, пропагандирующая насилие против темнокожих протестующих со стороны президента США не заслуживает защиты под прикрытием свободы выражения». Собеседник издания призвал гендиректора соцсети «немедленно удалить публикацию президента, пропагандирующую насилие, убийство и неизбежную угрозу темнокожим». Представитель Facebook заявила, что в компании «понимают боль, которую сейчас испытывают люди, в особенности темнокожее сообщество» и «призывают сотрудников открыто сообщать о своем несогласии». Сам Цукерберг перенес встречу с активистами, запланированную на четверг, 4 июня, на вторник, 2 июня, пишет газета.
В пятницу, 29 мая Трамп опубликовал в Facebook и Twitter, что он готов ответить военной силой на насильственные протесты. Twitter установил на пост предупреждение о «прославлении насилия» и скрыл его от пользователей, сделав доступным только по клику. Facebook оставил сообщение нетронутым. Президент США написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Трамп заявил, что «или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль», или он направит в город Национальную гвардию и «сделает все, как надо». Он написал, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Цукерберг позже объяснил, что запись оставили в Facebook, чтобы позволить пользователям самовыражаться, если это не вызывает «непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах». Он добавил, что упоминание о Национальной гвардии — это предупреждение о действиях государства, а люди должны знать, что власти планируют применить силу против участников протеста.
Протесты в США продолжаются уже неделю. Они начались в городе Миннеаполис штата Миннесота, после того как 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит при задержании группой белых полицейских. На следующий день там начались массовые демонстрации, которые позже переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии