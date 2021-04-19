«Сбер» договорился о покупке сервиса Muzlab

Muzlab является b2b сервисом — его услугами пользуется бизнес, который покупает легальное разрешение на воспроизведение музыки в собственных точках продаж. Muzlab также составляет музыкальные подборки и выстраивает музыкальные рекомендации на основе искусственного интеллекта, следует из сообщения «Сбера». Дневной охват аудитории составляет 8 млн человек в более чем 10 000 точках продаж, сервис представлен в 300 городах России и населенных пунктах, а также в четырех зарубежных странах.