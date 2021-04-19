«Сбер» договорился о покупке сервиса Muzlab
Сумма сделки не раскрывается.
Muzlab является b2b сервисом — его услугами пользуется бизнес, который покупает легальное разрешение на воспроизведение музыки в собственных точках продаж. Muzlab также составляет музыкальные подборки и выстраивает музыкальные рекомендации на основе искусственного интеллекта, следует из сообщения «Сбера». Дневной охват аудитории составляет 8 млн человек в более чем 10 000 точках продаж, сервис представлен в 300 городах России и населенных пунктах, а также в четырех зарубежных странах.
«В результате сделки мы объединяем музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями B2B- и B2C-сервисов и совмещаем это с возможностями экосистемы «Сбера» по работе с бизнесами любого масштаба в рамках всей страны», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Сберзвука» Михаила Ильичева.
Muzlab был запущен в 2016 г. бизнесменом Виктором Христенко (является гендиректором), следует из информации на сайте сервиса. Его инвесторами являются бывшие совладельцы «Дорожного радио» Андрей Данилов и Сергей Ямщиков, в пуле инвесторов также указаны владелец девелоперской компании RBI Эдуард Тиктинский, ресторатор Александр Сысоев, а также бывший гендиректор «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ЦРКТ в 2020 г. составила 31,6 млн руб., убыток — 78,8 млн руб.