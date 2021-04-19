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«Сбер» договорился о покупке сервиса Muzlab

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«Сбер» заключил соглашение о приобретении 100% аудиостримингового сервиса Muzlab (товарный знак принадлежит компании ЦРКТ), сообщили в пресс-службе кредитной организации. Muzlab будет интегрирован в сервис «Сберзвук», который ранее вошел в экосистему банка. 

Сумма сделки не раскрывается. 

Muzlab является b2b сервисом — его услугами пользуется бизнес, который покупает легальное разрешение на воспроизведение музыки в собственных точках продаж. Muzlab также составляет музыкальные подборки и выстраивает музыкальные рекомендации на основе искусственного интеллекта, следует из сообщения «Сбера». Дневной охват аудитории составляет 8 млн человек в более чем 10 000 точках продаж, сервис представлен в 300 городах России и населенных пунктах, а также в четырех зарубежных странах. 

«В результате сделки мы объединяем музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями B2B- и B2C-сервисов и совмещаем это с возможностями экосистемы «Сбера» по работе с бизнесами любого масштаба в рамках всей страны», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Сберзвука» Михаила Ильичева. 

Muzlab был запущен в 2016 г. бизнесменом Виктором Христенко (является гендиректором), следует из информации на сайте сервиса. Его инвесторами являются бывшие совладельцы «Дорожного радио» Андрей Данилов и Сергей Ямщиков, в пуле инвесторов также указаны владелец девелоперской компании RBI Эдуард Тиктинский, ресторатор Александр Сысоев, а также бывший гендиректор «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ЦРКТ в 2020 г. составила 31,6 млн руб., убыток — 78,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных