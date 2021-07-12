Google объявил о запуске Youtube Shorts в России

Отмечается, что ежедневно короткие видео набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру. Youtube Shorts в России будет доступен в бета-версии с 12 июля. В конце сентября прошлого года сообщалось, что Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников по аналогии с Tiktok.