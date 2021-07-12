Google объявил о запуске Youtube Shorts в России
Компания Google запускает в России бета-версию Youtube Shorts, которая позволяет снимать короткие видео на смартфон и сразу публиковать их по аналогии с сервисом Tiktok, сообщается в блоге компании. Ранее инструмент тестировали в Индии и США.
«С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать Youtube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей», — говорится в блоге компании.
Среди основных функций Youtube Shorts называются создание и добавление семплов аудио из других роликов Shorts, добавление автоматических субтитров; запись роликов продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте; а также добавление к коротким видео отрывков, сохраненных в галерее телефона.
Отмечается, что ежедневно короткие видео набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру. Youtube Shorts в России будет доступен в бета-версии с 12 июля. В конце сентября прошлого года сообщалось, что Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников по аналогии с Tiktok.
Tiktok — сервис для создания, редактирования и просмотра коротких видео. Он принадлежит китайской компании ByteDance, международная версия приложения была представлена в 2018 г.