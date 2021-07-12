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Google объявил о запуске Youtube Shorts в России

Ведомости

Компания Google запускает в России бета-версию Youtube Shorts, которая позволяет снимать короткие видео на смартфон и сразу публиковать их по аналогии с сервисом Tiktok, сообщается в блоге компании. Ранее инструмент тестировали в Индии и США.

«С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать Youtube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей», — говорится в блоге компании.

Среди основных функций Youtube Shorts называются создание и добавление семплов аудио из других роликов Shorts, добавление автоматических субтитров; запись роликов продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте; а также добавление к коротким видео отрывков, сохраненных в галерее телефона.

Отмечается, что ежедневно короткие видео набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру. Youtube Shorts в России будет доступен в бета-версии с 12 июля. В конце сентября прошлого года сообщалось, что Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников по аналогии с Tiktok.

Tiktok — сервис для создания, редактирования и просмотра коротких видео. Он принадлежит китайской компании ByteDance, международная версия приложения была представлена в 2018 г.

Ранее по теме: Владелец TikTok отложил IPO из-за китайских регуляторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных