Instagram начнет уведомлять пользователей о сбоях
Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях и технических проблемах, чтобы люди не подумали, что их трудности являются индивидуальными и не волновались, сообщается в блоге социальной сети.
Уведомления не будут рассылаться при каждом сбое, но всплывут, если платформа заметит, что человек столкнулся с неполадками и не понимает их причину. Пока функция запущена в США. Тестирование займет несколько месяцев.
«Как и любой эксперимент, это может быть что-то, что мы развернем более широко, но мы хотим начать с малого и научиться. И если в этом есть смысл, мы расширимся до большего количества людей», — заявили в Instagram.
Также соцсеть введет функцию, позволяющую пользователям узнать статус их аккаунта. Например, если человек нарушил правила сообщества, он увидит, что его страница под угрозой отключения. Позже в этот раздел внесут дополнительные сведения.
4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Также люди жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon.