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Instagram начнет уведомлять пользователей о сбоях

Ведомости

Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях и технических проблемах, чтобы люди не подумали, что их трудности являются индивидуальными и не волновались, сообщается в блоге социальной сети.

Уведомления не будут рассылаться при каждом сбое, но всплывут, если платформа заметит, что человек столкнулся с неполадками и не понимает их причину. Пока функция запущена в США. Тестирование займет несколько месяцев.

«Как и любой эксперимент, это может быть что-то, что мы развернем более широко, но мы хотим начать с малого и научиться. И если в этом есть смысл, мы расширимся до большего количества людей», — заявили в Instagram.

Также соцсеть введет функцию, позволяющую пользователям узнать статус их аккаунта. Например, если человек нарушил правила сообщества, он увидит, что его страница под угрозой отключения. Позже в этот раздел внесут дополнительные сведения.

4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел длительный глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Также люди жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных