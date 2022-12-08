В Еврокомиссии прокомментировали закрытие «Дождя» в Латвии
В Еврокомиссии назвали решение Латвии аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) национальным, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.
«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — заявил собеседник агентства, напомнив о том, что данное решение можно обжаловать.
Собеседник агентства также отметил, что в Евросоюзе «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ». По его словам, для получения лицензий, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в ЕС, «они должны соблюдать национальные правила и процедуры».
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Такое заявление сделал председатель совета Иварс Аболиньш. Данное решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка NEPLP». Телеканал должен был прекратить вещание сегодня, 8 декабря. Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала «Дождь».
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. Впоследствии несколько сотрудников телеканала решили покинуть его.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аннулирование лицензии на вещание телеканала «Дождь» в Латвии является примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.
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