«Коммерсантъ» узнал об идее создать реестр импортируемых видеоигр

Предполагается, что новый реестр будет содержать информацию о дистрибуторах и наименованиях игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания», отметил один из источников. По словам собеседника газеты на медиарынке, такая мера позволит устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке Хаддажи, таким образом нелегальные импортеры экономят до 30% от стоимости ввозимого товара.