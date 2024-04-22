«Коммерсантъ» узнал об идее создать реестр импортируемых видеоигр
Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр») предложила правительству РФ создать реестр всех импортируемых игр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
Президент «Р.А.Д.И. Видеоигр», гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи сообщил, что представители правительства действительно обращались к ассоциации с просьбой предложить идеи по расширению действующей базы путем добавления в нее цифровых изданий видеоигр.
Предполагается, что новый реестр будет содержать информацию о дистрибуторах и наименованиях игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания», отметил один из источников. По словам собеседника газеты на медиарынке, такая мера позволит устранить серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. По оценке Хаддажи, таким образом нелегальные импортеры экономят до 30% от стоимости ввозимого товара.
В то же время, говорит другой источник, с реализацией проекта ассоциации могут возникнуть сложности, поскольку поставку игр на физических носителях контролирует Роспотребнадзор, а на цифровых – Роскомнадзор. По его словам, при таком условии объединить игры в один реестр не получится.
В Минцифры сообщили, что не получали предложение от «Р.А.Д.И. Видеоигр». В Роспотребнадзоре заявили, что поддерживают любые инструменты, «направленные на защиту интересов потребителя». При этом в Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ) сочли достаточной инициативу Минэкономразвития по маркировке видеоигр.
В июле 2023 г. стало известно, что Минэк подготовил законопроект о маркировке видеоигр. В том же месяце состоялась встреча, на которой представители ведомства обсудили инициативу с российскими разработчиками видеоигр. По данным «Коммерсанта», законопроект предусматривает самостоятельное присвоение рейтинга играм студиями. Проверять маркировку будут структуры Роскомнадзора. Документ также содержит пункт, согласно которому распространение в РФ немаркированных видеоигр будет запрещено.