Пост гендиректора «Кинопоиска» занял Александр Дунаевский
Александр Дунаевский назначен гендиректором онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
С 11 июля гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский перестал возглавлять «Кинопоиск». Он присоединился к «Яндексу» в 2008 г., курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». С апреля 2022 г. Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N.V., а в апреле 2024 г. был избран гендиректором МКПАО «Яндекс».
Дунаевский с 2018 г. был директором по продукту «Кинопоиска», а также отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа. До этого Александр Дунаевский работал в сервисе «Яндекс.Директ», «Афише», «Газпром-медиа холдинге» и Bazelevs Group.
«Кинопоиск» принадлежит «Яндексу» с октября 2013 г. Продавцами стали основатели проекта – Виталий Таций и Дмитрий Суханов, которым принадлежало 60% компании, а также французская группа AlloCine. Сумма сделки составила $80 млн.