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Пост гендиректора «Кинопоиска» занял Александр Дунаевский

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Александр Дунаевский назначен гендиректором онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

С 11 июля гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский перестал возглавлять «Кинопоиск». Он присоединился к «Яндексу» в 2008 г., курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». С апреля 2022 г. Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N.V., а в апреле 2024 г. был избран гендиректором МКПАО «Яндекс».

Дунаевский с 2018 г. был директором по продукту «Кинопоиска», а также отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа. До этого Александр Дунаевский работал в сервисе «Яндекс.Директ», «Афише», «Газпром-медиа холдинге» и Bazelevs Group.

«Кинопоиск» принадлежит «Яндексу» с октября 2013 г. Продавцами стали основатели проекта – Виталий Таций и Дмитрий Суханов, которым принадлежало 60% компании, а также французская группа AlloCine. Сумма сделки составила $80 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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