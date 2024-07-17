Пост гендиректора «Кинопоиска» занял Александр Дунаевский

С 11 июля гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский перестал возглавлять «Кинопоиск». Он присоединился к «Яндексу» в 2008 г., курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». С апреля 2022 г. Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N.V., а в апреле 2024 г. был избран гендиректором МКПАО «Яндекс».