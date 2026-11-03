Какова судьба и нужды эвакуированных из Алешек

На пресс-конференции Лантратова показала видеоролик о процессе гуманитарной миссии. На записях показали много детей и пожилых, которые садились в автобусы. Далее на экран по видеосвязи вывели многодетную семью из пункта временного размещения в Краснодарском крае. Микрофон держала старшая дочь, завернутая в российский флаг. Остальные родственники стояли рядом и держали маленькие флажки – российские триколоры. Они были немногословны. Один из них рассказал, что их жизнь с приездом в тыл «поменялась кардинально». «Все идет по плану. По нашему. И по вашему», – отметил мужчина.