Какова судьба и нужды эвакуированных из АлешекКроме живых мирных жителей оттуда вывезут тела военных двух стран
От эвакуированных 31 октября из города Алешки в Херсонской области, расположенного на левом берегу ставшего линией фронта Днепра, поступают запросы найти их родных и близких. Об этом 2 ноября заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной итогам крупнейшей с начала вооруженного конфликта в 2022 г. российско-украинской гуманитарной миссии.
По ее словам, возможность покинуть Алешки получили более 750 местных жителей, но в итоге уехало «достаточно много пустых автобусов». «Конечно, намного меньше 750 людей уехало», – сказала на пресс-конференции Лантратова. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге сообщил украинским журналистам, что стороны договорились не сообщать данные, сколько жителей Алешек уехало на Украину, а сколько в Россию.
Часть отправившихся в сторону России сейчас находятся в пунктах временного размещения в Краснодарском крае. Те, кто поехал на Украину, попали туда через белорусский Гомель и уже находятся дома, подтвердила на пресс-конференции Лантратова. Также на Украину отправили несколько лежачих жителей Алешек, их сопровождали российские медики, добавила она.
«Я знаю, что там несколько семей, которые не могут найти своих родных и близких. Поэтому, конечно, все, что необходимо, мы будем делать», – сказала Лантратова.
Для них организована горячая линия, куда можно подать заявку на помощь в розыске, сказала ведущая пресс-конференции. На слайд вывели данные с номером 8 906 071 04 20, связаться по которому можно через мессенджеры «Макс», Telegram и WhatsApp
Решение первоочередных вопросов эвакуированных жителей Алешек берут на себя региональные власти, пояснила омбудсмен. Под эти цели регионы предусмотрят необходимые выплаты из своих бюджетов.
Вывезенным из Алешек людям помогут восстановить документы, наладить связь и получить медпомощь, перечислила Лантратова. Если потребуется, детям организуют в том числе и транспорт до школы по новому месту проживания. Также желающие смогут сразу трудоустроиться, добавила омбудсмен. Она упомянула, что пострадавшие смогут получить выплаты за утраченное в Алешках жилье, но только после экспертизы и в случае, если будет доказано, что дом разрушен.
На пресс-конференции Лантратова показала видеоролик о процессе гуманитарной миссии. На записях показали много детей и пожилых, которые садились в автобусы. Далее на экран по видеосвязи вывели многодетную семью из пункта временного размещения в Краснодарском крае. Микрофон держала старшая дочь, завернутая в российский флаг. Остальные родственники стояли рядом и держали маленькие флажки – российские триколоры. Они были немногословны. Один из них рассказал, что их жизнь с приездом в тыл «поменялась кардинально». «Все идет по плану. По нашему. И по вашему», – отметил мужчина.
Еще одна важная гуманитарная миссия в соответствии со всеми нормами международного гуманитарного права касалась тел погибших военнослужащих, продолжила Лантратова. По ее словам, в гуманитарном конвое была также «машина-рефрижератор для тел военнослужащих одной и другой стороны». По ее словам, сейчас с ними должны вестись криминалистические работы. «После чего, вы знаете, что у нас регулярно на территории Республики Беларусь проходит обмен телами», – сказала омбудсмен.
В конфликте между Россией и Украиной основная причина потери связи между родственниками – разрушенная в результате боевых действий инфраструктура, в связи с чем у людей нет возможности ни позвонить, ни написать сообщение, сказал «Ведомостям» представитель Российского Красного Креста (РКК).
А если даже удается где-то поймать интернет или мобильную связь, часто в зонах боевого соприкосновения нет электричества, нельзя просто зарядить телефоны, продолжил он. Также бывают ситуации, когда люди теряют или разбивают телефоны, не могут восстановить доступ в социальные сети, а номеров близких не помнят, перечислил собеседник. По запросам на розыск пропавших родственников в Алешках у РКК пока информации нет, заключил представитель организации.
«Ведомости» отправили запрос в Международный комитет Красного Креста о заявках на розыск мирных жителей в связи с эвакуацией из Алешек.
Когда в феврале 2022 г. Алешки перешли под контроль России, там насчитывалось 24 000 жителей. После отвода российских войск в ноябре 2022 г. с правого берега Днепра и подрыва Антоновского моста река стала линией фронта. Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 31 октября 2022 г. объявил об установлении 15-километровой полосы эвакуации вдоль Днепра ввиду угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС из-за боев. В 2023 г. бои шли в пойме – на островах и протоках Днепра, включая попытку создания плацдарма ВСУ на левом берегу. Каховская ГЭС была разрушена уже в июне 2023 г. Алешки затопило. Тогда же прошла последняя крупная эвакуация.
По заявлению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника от 24 октября 2026 г., в Алешках было «чуть более тысячи человек», а с января уехали около 3000.
На время эвакуации Алешек с 27 октября по 1 ноября между ВСУ и ВС РФ действовал режим тишины. Лантратова сообщала, что в день гуманитарной операции 30 октября нарушений режима прекращения огня не было.
Эвакуация жителей Алешек предваряет трехстороннюю встречу в формате Россия – США – Украина, которая запланирована на ноябрь в Абу-Даби, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это кратковременное перемирие может стать первым шагом к урегулированию конфликта.-