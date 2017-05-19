Распродажа ожиданий

Значительное падение индексов Dow Jones (на 1,8%), S&P 500 (на те же 1,8%) и NASDAQ Composite (на 2,6%) в ответ на новый виток политического кризиса в Вашингтоне едва ли стоит считать началом глобального разворота фондового рынка. Но это явный признак роста пессимизма в отношении перспектив исполнения Дональдом Трампом своей предвыборной экономической программы. А еще большую угрозу представляют собственные ошибки нового президента.

Рынки начали расти сразу после известия о победе Трампа, вдохновленные его предвыборными обещаниями снизить налоги, увеличить вложения в инфраструктуру и ослабить регулирование. Это был рост сначала на ожиданиях его прихода в Белый дом, затем на ожиданиях успехов первых 100 дней его президентства. Одним из первых отрезвляющих моментов был провал попытки отмены Obamacare (что должно было сэкономить бюджету порядка $472 млрд до 2025 г.), следом стало понятно, что обещание снижения налогов на корпорации и домохозяйства откладывается как минимум до 2018 г., но, возможно, и до 2019 г.