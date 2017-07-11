Почему живет ностальгия по советским продуктам и как этому помог Крым

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: От редакции: Съешь кусочек СССР

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Эксплуатация гастрономической ностальгии, первая вспышка которой пришлась на середину 1990-х гг., остается работающим маркетинговым приемом для продвижения продукции. Покупая «тот самый продукт», потребители вступают в символический контакт с прошлым, очищенным от негатива и потому приятным, – к такому выводу пришли исследователи лаборатории экономико-социологических исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ Тамара Кусимова и Майя Шмидт.

Это характерно преимущественно для продуктов питания – производителям бытовой техники не приходит в голову рекламировать новый телевизор как реплику советского «Рубина», отмечают исследователи. Гастрономическое ретро неоднородно: востребовано как копирование продукта и его упаковки (глазированные сырки, чай, конфеты), так и стилизация упаковки традиционных для советских потребительских практик продуктов (тушенка, молоко, пиво и алкоголь) «под советскую».