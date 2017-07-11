От редакции
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: От редакции: Съешь кусочек СССР

Съешь кусочек СССР

Почему живет ностальгия по советским продуктам и как этому помог Крым

Эксплуатация гастрономической ностальгии, первая вспышка которой пришлась на середину 1990-х гг., остается работающим маркетинговым приемом для продвижения продукции. Покупая «тот самый продукт», потребители вступают в символический контакт с прошлым, очищенным от негатива и потому приятным, – к такому выводу пришли исследователи лаборатории экономико-социологических исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ Тамара Кусимова и Майя Шмидт.

Это характерно преимущественно для продуктов питания – производителям бытовой техники не приходит в голову рекламировать новый телевизор как реплику советского «Рубина», отмечают исследователи. Гастрономическое ретро неоднородно: востребовано как копирование продукта и его упаковки (глазированные сырки, чай, конфеты), так и стилизация упаковки традиционных для советских потребительских практик продуктов (тушенка, молоко, пиво и алкоголь) «под советскую».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике