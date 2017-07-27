Портрет истца

Более образованные и обеспеченные люди чаще остальных выступают истцами Евгений Разумный / Ведомости

Судебная система работает не сама по себе, а благодаря действиям людей – не только юристов, но и граждан, инициирующих работу этой системы. Обратится ли человек в суд, т. е. мобилизует ли право, зависит от многих факторов. Например, от доступности правосудия: открытости судов для всех групп граждан, понятности формальных процедур, близости судебных участков. Это зависит и от доверия к суду. Если вы доверяете суду и ожидаете, что он вынесет справедливое решение, то склонность решать конфликт в суде будет выше, чем если доверия нет. На опыте других стран социология права знает, что разные группы имеют разную склонность к мобилизации права и разную степень успешности в этом. Что известно о том, как граждане России мобилизуют право при возникновении споров?

В этом году ВЦИОМ по заказу Центра стратегических разработок провел опрос граждан, имеющих опыт обращения в судебные органы за последние три года. 1000 опрошенных – обладатели реального опыта взаимодействия с российскими судами. Факты и мнения, которые они сообщили, отвечая более чем на 30 вопросов анкеты, опираются на этот опыт. Эту выборку можно сравнить с выборкой в 1800 человек, репрезентативной для всего совершеннолетнего населения России, полученной ВЦИОМом в этот же период по идентичной методике.

Зависит ли склонность людей к обращению в суд от их имущественного положения? По данным опроса, 18% участников судебных конфликтов имеют низкий уровень достатка (покупка одежды может быть затруднительна), 72% – средний (затруднения могут быть только с покупкой бытовой техники и мебели) и 9% – высокий (покупка автомобиля уже не затруднительна). Распределение участников судебных конфликтов по группам в соответствии с их материальным положением несколько отличается от всероссийской ситуации. Среди всех россиян 27% имеют низкий уровень достатка, 61% – средний и 11% – высокий. В сравнении со структурой населения страны среди участников судебных конфликтов несколько реже встречаются бедные люди, хотя и сильным это различие назвать нельзя.

Влияет ли на вероятность обращения в суд уровень образования? Из побывавших в суде высшее образование (включая неоконченное) имеют 56%, а из всех россиян – 44%. Окончивших техникумы 29 и 31% соответственно. Людей со школьным образованием или ниже среди участников судебных конфликтов всего 15% в отличие от 25% среди всех россиян. Можно сказать, что образование связано с готовностью человека обратиться в гражданский суд.

При этом более образованные и обеспеченные люди чаще остальных выступают истцами. Среди людей с наименьшим достатком истцами в ходе последнего суда выступал 61% опрошенных, тогда как в самой обеспеченной подгруппе 75% истцов. Люди со школьным образованием или ниже были истцами в 64% случаев. Среди выпускников техникумов истцов 72%, а среди людей с высшим образованием – уже 78%.

Можно предположить, что больший процент истцов среди более богатых людей связан с возможностью нанять хорошего юриста и ожидать меньших рисков от участия в процессе. Однако истцами в ходе последнего суда выступали 74% опрошенных, т. е. большинство, а не состоятельное меньшинство. Дело в том, что ответчиками по гражданским искам выступают зачастую не столько граждане, сколько государственные и коммерческие организации. В данном случае более высокое социально-экономическое положение, по всей видимости, связано с большей готовностью граждан к мобилизации права в своих интересах.

Можно предположить, что социально-экономическое положение влияет на склонность к обращению за платной юридической помощью. Однако это не так: и богатые, и бедные склонны обращаться за платной юридической помощью в равной мере. В самой богатой и самой бедной подгруппах доля людей, оплативших работу юриста, не отличается и равна 73%. Но чем богаче человек, тем он более склонен к высокой оценке юридических услуг. Так, среди самой бедной подгруппы только 58% считают, что с ними работал профессионал, а среди самой богатой – 91%. От уровня образования оценка профессионализма не зависит. При этом опрошенные с более высоким уровнем образования чаще обращались за платной помощью. Люди со школьным образованием платили за юридическую поддержку в 57% случаев, со средним специальным – в 67%, а с высшим – в 73%.

Итак, есть ли социальные различия в мобилизации права в России? С одной стороны, по данным опроса, мы видим, что в гражданские суды склонны обращаться люди разных социально-экономических групп как с точки зрения достатка, так и образования, и то же самое можно сказать о платных услугах юристов. С другой стороны, благосостояние связано с тем, как люди относятся к суду. С ростом достатка и образования граждане чаще обращаются в суд и более склонны к тому, чтобы выступать истцами, т. е. самостоятельно мобилизовывать право.

Авторы – младший научный сотрудник и аспирант Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге