В чем сила дрона

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Три из 13 самодельных беспилотников, атаковавших российские базы Хмеймим и Тартус в ночь на 6 января, благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы приземлились относительно целыми и не взорвались при этом от своей нагрузки – самодельных боеприпасов. Их фотографии распространило российское Министерство обороны.

Новое в атаке дронов – не их качество, а массированность. Представители военного ведомства признают, что аппараты собраны кустарно, однако, по их мнению, едва ли собрать даже такие модели можно было, не имея специальных навыков. Как заявил в четверг начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба генерал-майор Александр Новиков, «для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники». Впрочем, генерал признает, что «используемые для производства подобных беспилотников комплектующие: двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи – можно приобрести по отдельности в свободной продаже», однако «сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу».

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