Мнения
Платный
Алексей Никольский
Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Вещь недели: Самодельный дрон

В чем сила дрона

Сирийские беспилотники просты, но главная опасность — в их вездесущности

Три из 13 самодельных беспилотников, атаковавших российские базы Хмеймим и Тартус в ночь на 6 января, благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы приземлились относительно целыми и не взорвались при этом от своей нагрузки – самодельных боеприпасов. Их фотографии распространило российское Министерство обороны.

Новое в атаке дронов – не их качество, а массированность. Представители военного ведомства признают, что аппараты собраны кустарно, однако, по их мнению, едва ли собрать даже такие модели можно было, не имея специальных навыков. Как заявил в четверг начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба генерал-майор Александр Новиков, «для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники». Впрочем, генерал признает, что «используемые для производства подобных беспилотников комплектующие: двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи – можно приобрести по отдельности в свободной продаже», однако «сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике