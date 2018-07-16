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Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: Компания недели: Huawei

Чем Huawei покорил Россию

Китайское — теперь значит импортное, а не неудобное и ненадежное
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Huawei в России в последнее время часто напоминает о себе. Недавно выяснилось, что вендор занял 1-е место по продажам смартфонов в России, опередив Samsung, такое не удавалось еще никогда и никому. А на прошлой неделе обнаружилось, что китайские смартфоны лидируют и в индивидуальном зачете. Его аппарат Honor 9 Lite в мае этого года стал впервые самым продаваемым в России смартфоном, сместив iPhone с 1-го места. А держались на нем смартфоны Apple довольно долго.

Несколько лет назад о китайских смартфонах в России мало кто знал, кроме специалистов. Это была экзотика, к тому же мало адаптированная для российского пользователя и по большей части некачественная. Помнится, еще лет шесть назад китайский смартфон в руки и взять-то было страшно. Все скрипело, пыталось отвалиться, не подключалось, к чему надо, или подключалось, но неправильно. А теперь все (во всяком случае, в массе) включается, переключается и работает вполне пристойно – по качеству и возможностям китайские смартфоны уже мало отличаются от продукции старых добрых брендов, известных еще с 2000-х гг. Только стоят дешевле.

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