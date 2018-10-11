Надо ли нравиться врагам

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Запад – враг России, заявил в интервью Financial Times замглавы МИДа Сергей Рябков, так почему Москву должен заботить имидж страны в его глазах? Слова дипломата, адресованные западной аудитории, могут показаться крайне резкими, но в целом его высказывания вполне созвучны и последним заявлениям Владимира Путина, и в целом настроениям в политическом руководстве страны.

«Мы не считаем, что Запад в его широком понимании <...> является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития, – сказал Рябков в интервью (перевод «Ведомостей»). – Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?» На уровне внутрироссийских телевизионных пропагандистов этот назойливый мотив звучит давно – как троллинг, но все же теперь об этом говорит замминистра иностранных дел, и не для мобилизации российского электората.