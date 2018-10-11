От редакции
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Имиджевый троллинг

Надо ли нравиться врагам

Имиджевый троллинг от российских дипломатов созвучен настроениям политического истеблишмента
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Запад – враг России, заявил в интервью Financial Times замглавы МИДа Сергей Рябков, так почему Москву должен заботить имидж страны в его глазах? Слова дипломата, адресованные западной аудитории, могут показаться крайне резкими, но в целом его высказывания вполне созвучны и последним заявлениям Владимира Путина, и в целом настроениям в политическом руководстве страны.

«Мы не считаем, что Запад в его широком понимании <...> является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития, – сказал Рябков в интервью (перевод «Ведомостей»). – Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?» На уровне внутрироссийских телевизионных пропагандистов этот назойливый мотив звучит давно – как троллинг, но все же теперь об этом говорит замминистра иностранных дел, и не для мобилизации российского электората.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике