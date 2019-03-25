Неуловимая недвижимость, земля и их хозяева
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Правительство задумало провести полную инвентаризацию недвижимости и земли в России, заявил 21 марта министр экономического развития Максим Орешкин. Далеко не первая попытка хоть как-то понять, кто и чем владеет в стране, но решение этой задачи требует большего политического ресурса, чем есть у правительства.
В стране много объектов, которые в реальности не имеют законных владельцев или эта информация государству неизвестна, констатировал Орешкин. Правительство же, продолжал министр, хочет понимать о каждом объекте, какие у него характеристики, кто владелец. По данным фонда «Хамовники», в России не оформлено порядка 20% дорог, около 90% кладбищ, от 30 до 60% остальных типов имущества (водопроводов, канализации и т. д.), говорит социолог Ольга Моляренко.
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