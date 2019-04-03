От редакции
Статья опубликована в № 4787 от 03.04.2019 под заголовком: Туалетная автономия

И интернет, и канализация

Туалет, подключенный к центральной канализации, в XXI веке есть в трех из каждых четырех российских домохозяйств

Жизнь в России в чем-то налаживается: по данным Росстата, доля домохозяйств, не имеющих доступа к центральной канализации, снизилась в целом по стране с 23,6% в 2016 г. до 22,6% в 2018 г. Теперь классический «городской» туалет практически сравнялся по доступности с широкополосным интернетом – его нет у 26,8% российских домохозяйств.

Централизованная канализационная система в России воспринимается как достижение цивилизации, символом которой стал город. По данным Росстата, уровень ее доступности растет: в 2010 г. к центральной канализации было подключено 66% всех домохозяйств в стране, в 2014 г. – 70,4%, в 2016 г. – 72,3%, в 2018 г. – 74,3%. Жить стало лучше как в городе (доля подключенных выросла с 81,1% в 2010 г. до 89,6% в 2018 г.), так и на селе (рост с 19,3 до 25,2%), следует из данных комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата на основе опросов 60 000 домохозяйств.

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