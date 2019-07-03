Чуткость к мнению Москвы

О том, что надо быть вежливыми с людьми и внимательными к их проблемам, власти на местах по-прежнему вспоминают только после окриков «сверху»

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Вежливость и чуткость в общении с людьми по злободневным для них проблемам не органичный для многих представителей власти навык, что еще раз подтвердила история с разговором губернатора Красноярского края Александра Усса с жителями Канска, пострадавшего от паводка: для его активизации нужен окрик из Москвы.

Река Кан, на которой стоит город, вышла из берегов 29 июня, ЧС в Канске объявили 30 июня, в ночь на 1 июля из-за ливней вода в Кане поднялась до 4,41 м и подтопила 300 домов в городе и дачных поселках, часть жителей оказались отрезанными от большой земли. Ситуация не такая катастрофическая, как в Иркутской области, где от паводка погибли и пропали без вести 35 человек, но все же сложная. Усс прилетел в Канск, чтобы пообщаться с жителями и на месте изучить ситуацию, но люди, судя по выложенным местными СМИ видео, остались не вполне довольны принимаемыми властями мерами. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? – ответил доктор юридических наук Усс. – Я тоже могу качнуть» (цитата по видео NGS24.ru).