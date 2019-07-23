Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Пример соседа заразителен
Пример соседа заразителен
Неожиданный триумф партии Зеленского на выборах в Верховную раду может повлиять на Россию
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Досрочные выборы в украинский парламент доставили новое расстройство Кремлю и обозначили ненулевую перспективу развития событий в России, где в политике также созрел запрос на новые, не аффилированные с властью, но хорошо известные лица.
Когда в апреле 2019 г. украинцы избрали Владимира Зеленского президентом 73,22% голосов, Кремль не спешил его поздравлять. Путин подчеркивал, что прежде нужно дождаться выборов в Верховную раду и формирования правительства. Теперь Зеленский подтвердил кредит доверия, более того, выборы показали, что его победа на президентских выборах была не просто ситуативным протестным голосованием.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}