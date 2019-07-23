Пример соседа заразителен

Неожиданный триумф партии Зеленского на выборах в Верховную раду может повлиять на Россию

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Досрочные выборы в украинский парламент доставили новое расстройство Кремлю и обозначили ненулевую перспективу развития событий в России, где в политике также созрел запрос на новые, не аффилированные с властью, но хорошо известные лица.

Когда в апреле 2019 г. украинцы избрали Владимира Зеленского президентом 73,22% голосов, Кремль не спешил его поздравлять. Путин подчеркивал, что прежде нужно дождаться выборов в Верховную раду и формирования правительства. Теперь Зеленский подтвердил кредит доверия, более того, выборы показали, что его победа на президентских выборах была не просто ситуативным протестным голосованием.