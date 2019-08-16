Мусор и многоэтажки против самолетов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Счастливое приземление в кукурузу Airbus А321 «Уральских авиалиний» подводит к двум неприятным для властей выводам: столкновение лайнера с чайками стало следствием нерешенной проблемы нелегальных мусорных свалок, а чудесное спасение стало возможно благодаря тому, что сельскохозяйственное поле не было застроено жильем.
Рейс самолета, летевшего утром 15 августа в Симферополь из подмосковного аэропорта «Жуковский», прервался, когда на взлете оба двигателя заглохли от столкновения с чайками. Все 234 человека на борту остались живы и даже почти не пострадали благодаря выдержке и профессионализму пилотов – 41-летнего Дамира Юсупова и 23-летнего Георгия Мурзина, которые благополучно посадили самолет с полными баками на поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Отвага и профессионализм пилотов сомнений не вызывают, напомнив «чудо на Гудзоне» с бортом US Airways в 2009 г., но есть вопросы к местным властям и руководству аэропорта.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}