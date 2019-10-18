Письмо в редакцию

На статью «Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу»

Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Несмотря и вопреки

На статью «Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу» (www.vedomosti.ru, 26.09.2019)

Благодарим всех, кто интересуется жизнью одного из лучших отелей Черноморского побережья, а также наших гостей и партнеров за оказанное доверие и выбор Kempinski Grand Hotel в Геленджике.

На материал от 26.09.2019, озаглавленный «Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу», можем дать следующие комментарии.

На данном этапе проводятся торги по продаже 100% акций ЗАО «Инвестгрупп», материнской компании нескольких юридических лиц, в том числе ООО «ИнвестГрупп-Отель», что никак не связано с продажей того или иного объекта дочерних компаний.

Подтверждение тому отражено в комментарии представителя ВЭБ.РФ, основного кредитора всей группы компаний и залогодержателя всего имущественного комплекса, который указал: «<...> что, поскольку сама продающаяся компания тоже находится в процедуре банкротства, покупатель не получит никаких прав на Kempinski Grand Hotel и «Сады морей».

ООО «ИнвестГрупп-Отель» подтверждает, что состоит в процедуре наблюдения с начала 2019 г. На текущий момент компания продолжает своевременно исполнять обязательства по действующим контрактам, оплачивать налоги (кроме реестровой задолженности) и заключать договоры с партнерами на 2019–2020 гг.

ООО «ИнвестГрупп-Отель» с начала процедуры наблюдения осуществило несколько крупных проектов, направленных на расширение оказываемых услуг отелем, в том числе строительство многофункционального пляжного комплекса, доступного для пользования как гостям отеля, так и жителям Геленджика. В сентябре 2019 г. состоялась первая свадьба на специально построенной открытой площадке для проведения торжественных мероприятий.

На данном этапе урегулирования отношений с залогодержателем ВЭБ.РФ обсуждается утверждение дальнейшей стратегии по созданию условий для восстановления финансовой устойчивости предприятия и повышения привлекательности для гостей и партнеров.

В любом случае процедура банкротства не повлечет за собой изменений в операционной деятельности отеля.

Николай Башкиров, гендиректор ООО «ИнвестГрупп-Отель», Геленджик