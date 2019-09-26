Из-за долга в 27 млрд рублей и банкротства ее владельца она вряд ли будет интересна инвесторам

Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу kempinski.com

24 октября состоятся торги по продаже 100% акций ЗАО «Инвестгрупп», следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Стартовая цена – 661,5 млн руб. Компания, согласно ЕГРЮЛу, владеет рядом фирм, которым принадлежат Kempinski Grand Hotel (379 номеров) и апарт-комплекс «Сады морей» на 262 квартиры в Геленджике.

Эти объекты строила фирма «Отель девелопмент», созданная бывшим президентом ВАО «Интурист» Аббасом Алиевым. Кредит примерно на $400 млн предоставил ВЭБ. Несколько лет назад у «Отель девелопмента» возникли сложности с обслуживанием долга. Банк в 2017 г. инициировал процедуру банкротства компании. Теперь началась распродажа ее имущества.

Центр независимой экспертизы собственности оценил имущество компании в 1 руб. (отчет об оценке есть в материалах дела о банкротстве девелопера). В документе говорится, что компания находится в кризисном финансовом состоянии, она неплатежеспособна и перспективной ликвидности у нее нет. Виной всему «критическая величина заемных средств»: общий долг компании на конец 2017 г. составлял 27,5 млрд руб. Источник, близкий к кредиторам «Отель девелопмента», говорит, что сейчас он должен 27,9 млрд руб.

Представитель ВЭБ.РФ, у которого в залоге находятся доли и имущество «дочек» «Инвестгрупп», добавляет, что, поскольку сама продающаяся компания тоже находится в процедуре банкротства, покупатель не получит никаких прав на Kempinski Grand Hotel и «Сады морей». Это так, соглашается руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Но новый собственник может попытаться заключить мировое соглашение со списанием значительной части обязательств. Зачастую это требует меньших расходов, чем покупка на торгах в рамках конкурсного производства, резюмирует он.

Сам же ВЭБ.РФ вправе забрать предмет залога, если торги будут признаны несостоявшимися. Затем банк может распорядиться активом по своему усмотрению, в том числе продать, говорит юрист практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекса» Виктория Соколова.

Владелец консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич и руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова называют Kempinski Grand Hotel одной из самых качественных гостиниц в Геленджике. Но опрошенные «Ведомостями» инвесторы утверждают, что на нынешних условиях покупать ее не готовы. Kempinski Grand Hotel – качественная гостиница. Но из-за большого долга срок окупаемости такой инвестиции будет чрезмерно долгим, говорит Олег Эскиндаров, президент холдинговой компании «Синдика» (владеет Radisson Collection Paradise Resort & Spa и Bridge Resort в Сочи). Примерно то же самое сказал топ-менеджер другой инвесткомпании. Наиболее разумный вариант – очистить владеющую отелем компанию от долгов в рамках процедуры банкротства с последующей продажей профильному инвестору, считает Ивашкевич. Он оценивает гостиницу примерно в 6,5 млрд руб. Оценка Смирновой ниже – 1,8–1,9 млрд руб. Оценить «Сады морей» опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли, так как неизвестно, какое количество апартаментов продано.

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