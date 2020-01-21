Маленькая экономия на новом пенсионном возрасте

Во вторник предправления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал «Российской газете» о первых результатах повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2019 г. Число пенсионеров, по данным Росстата, увеличилось в 2018–2019 гг. на 410 000 человек до 46,5 млн человек. По словам Дроздова, из-за поднятой для мужчин и женщин в 2019 г. на полгода планки выхода на пенсию число ушедших на заслуженный отдых сократилось на 355 000 человек по сравнению с тем, сколько их было бы, если бы пенсионный возраст остался прежним (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Дроздов предполагает, что в 2020 г. его повышение еще на год по сравнению с прежним возрастом выхода на пенсию снизит число пенсионеров в целом за два года на 800 000 человек.