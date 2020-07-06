Вперед в прошлое

Безработица в России в мае выросла до 6,2% с 4,6% в марте, или на 1,1 млн человек за два месяца по методологии МОТ, подсчитал на данных Росстата Николай Кондрашов в июньском обзоре Центра развития. Максимум значений 2015–2016 гг. (5,7% безработных) в мае 2020 г. оказался превышен, хотя пик кризиса 2009 г. (8,7%) не преодолен.