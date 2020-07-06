Вперед в прошлое

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Реальные доходы россиян в 2020 году из-за кризиса могут упасть до уровня десятилетней давности
Владимир Рувинский
Максим Стулов / Ведомости

Реальные доходы россиян в 2020 г. упадут сильнее, а восстанавливаться будут медленнее, чем средние зарплаты и чем экономика в целом, прогнозирует Центр развития Высшей школы экономики. Россиян может ждать еще одна, после 2014 г., ступень к бедности.

Безработица в России в мае выросла до 6,2% с 4,6% в марте, или на 1,1 млн человек за два месяца по методологии МОТ, подсчитал на данных Росстата Николай Кондрашов в июньском обзоре Центра развития. Максимум значений 2015–2016 гг. (5,7% безработных) в мае 2020 г. оказался превышен, хотя пик кризиса 2009 г. (8,7%) не преодолен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных