Вперед в прошлое

Вперед в прошлоеРеальные доходы россиян в 2020 году из-за кризиса могут упасть до уровня десятилетней давности
Реальные доходы россиян в 2020 г. упадут сильнее, а восстанавливаться будут медленнее, чем средние зарплаты и чем экономика в целом, прогнозирует Центр развития Высшей школы экономики. Россиян может ждать еще одна, после 2014 г., ступень к бедности.
Безработица в России в мае выросла до 6,2% с 4,6% в марте, или на 1,1 млн человек за два месяца по методологии МОТ, подсчитал на данных Росстата Николай Кондрашов в июньском обзоре Центра развития. Максимум значений 2015–2016 гг. (5,7% безработных) в мае 2020 г. оказался превышен, хотя пик кризиса 2009 г. (8,7%) не преодолен.
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