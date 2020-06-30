Бедность по-российски и по-европейски

Официальная бедность в России – понятие монетарное. Гражданин беден, если его среднедушевой доход меньше официального прожиточного минимума для трудоспособного – 11 809 руб. в месяц в 2019 г. Бедных пенсионеров почти нет: пенсии не должны быть ниже минимума – 9002 руб. в мае 2019 г.