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Бедность по-российски и по-европейски

Сейчас, в тощие времена, нужно лучше понимать состояние граждан
Владимир Рувинский
Андрей Гордеев / Ведомости

Бедных среди россиян по европейской статистической методике в 2 раза больше, чем по методике Росстата. В России такого учета для понимания властей о бедности граждан в открытом доступе нет.

Официальная бедность в России – понятие монетарное. Гражданин беден, если его среднедушевой доход меньше официального прожиточного минимума для трудоспособного – 11 809 руб. в месяц в 2019 г. Бедных пенсионеров почти нет: пенсии не должны быть ниже минимума – 9002 руб. в мае 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных