Нью-Йорк вышел из-под контроля

Контроль элиты за обществом долго создавал иллюзию стабильности, не давая напряжению найти выход. Но теперь оно сдетонировало. Нью-Йорк едва справился с коронавирусным кризисом, но теперь город захлестнула невиданная волна насилия. С начала года в «самом безопасном мегаполисе Америки» было зафиксировано 634 случая стрельбы по сравнению с 394 за тот же период 2019 г. В июне было 205 перестрелок (на 130% больше, чем в прошлом году). За выходные на День независимости – 64 перестрелки с 11 трупами, столько же – в следующие выходные.