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Нью-Йорк вышел из-под контроля

Чем объясняется рост насилия в американских городах
Алексей Сахнин
Yuki Iwamura / AP

Контроль элиты за обществом долго создавал иллюзию стабильности, не давая напряжению найти выход. Но теперь оно сдетонировало. Нью-Йорк едва справился с коронавирусным кризисом, но теперь город захлестнула невиданная волна насилия. С начала года в «самом безопасном мегаполисе Америки» было зафиксировано 634 случая стрельбы по сравнению с 394 за тот же период 2019 г. В июне было 205 перестрелок (на 130% больше, чем в прошлом году). За выходные на День независимости – 64 перестрелки с 11 трупами, столько же – в следующие выходные.

«За одну неделю в Нью-Йорке стрельба выросла на 358%. Нью-Йорк вышел из-под контроля», – заявил президент Дональд Трамп. Взрывной рост насилия с применением огнестрельного оружия отмечается также в Чикаго, Вашингтоне, Атланте, Майами, Филадельфии, Миннеаполисе и Хьюстоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных