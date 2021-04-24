На пути к избирателю
Пожалуй, общая проблема для всех без исключения российских партий на современном этапе — слабость повестки. Повестки программно-предвыборной, а не конъюнктурной. Прагматичной и предельно рациональной, а не популистской. Конструктивной, а не негативистской.
Критиковать и говорить, что плохо, — научились. Реагировать публичными заявлениями на сиюминутные скандалы следом за блогерами и сетевыми сообществами — тоже освоили. Произносить слоганы из разряда «за все хорошее против всего плохого» — хлебом не корми. А вот что и как надо изменить, какие принять конкретные решения, чтобы помочь и/или получить результат, — тяжело, чревато, непопулярно.
Фактически послание президента РФ можно рассматривать как пас всем политическим, в первую очередь, парламентским, партиям, как возможность формировать свою позицию по ряду важнейших для страны вопросов. Собственно говоря, президент не раз в своем послании даже напрямую апеллировал к слушающим его партийным боссам.
В контексте приглашения к дискуссии можно рассматривать и поручение правительству «до 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми» или «до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов», а также в течение месяца «предоставить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства».
Можно по-разному относиться к «Единой России», но нельзя не признать скорость реакции и ее настрой на последовательное развитие заданных ориентиров. Партия уже заявила о создании пяти рабочих групп и намерении отработать и утвердить предвыборную программу в три этапа: от проекта на июньском съезде через обсуждение ее с избирателями к принятию на августовском.
«Единая Россия» обещала к этим выборам «Народную программу» — и свое слово пока держит. Сама идея обсуждения программных положений с избирателями хоть и стара, как мир, но чрезвычайно затратна как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения эмоций. Непосредственное общение с избирателями — предложение сколь дефицитное, столь же и рискованное, в особенности с критически настроенными людьми, у которых до сих пор «сильно болит» пенсионная тема. Но с другой стороны, для «Единой России» — это практически единственная возможная технология, благодаря которой можно не только удержать ядерный электорат, но и убедить колеблющихся. И даже вернуть в ряды своих сторонников часть разуверившихся.
Оппозиционные же парламентские партии обсуждают, «кто первый» в тройке, как у «Справедливой России», публично ведут внутрипартийные дискуссии о чистоте собственных рядов и помыслов своих лидеров, как в КПРФ, делят будущие депутатские кресла, как в ЛДПР. И за всем этим ворошением как будто и нет избирателя. В поле зрения он «в незначительном количестве».
Упреки несправедливы, скажете вы: у «Единой России» благодаря президенту и всей системе власти есть отличный гандикап. Соглашусь. От такого гандикапа не откажется и не отказался бы ни один политический субъект. Но «Единая Россия», даже располагая этим гандикапом, имеет волю под градом критики встать и идти к избирателям. А партии вовсе без гандикапа, которым, казалось бы, только и рассчитывать, что на своего избирателя, продолжают возиться в своих партийных песочницах и делить будущие возможные кресла.