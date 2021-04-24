Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика

На пути к избирателю

Екатерина Курбангалеева , Директор исследовательского центра «Особое мнение»
Максим Стулов / Ведомости

Пожалуй, общая проблема для всех без исключения российских партий на современном этапе — слабость повестки. Повестки программно-предвыборной, а не конъюнктурной. Прагматичной и предельно рациональной, а не популистской. Конструктивной, а не негативистской.

Критиковать и говорить, что плохо, — научились. Реагировать публичными заявлениями на сиюминутные скандалы следом за блогерами и сетевыми сообществами — тоже освоили. Произносить слоганы из разряда «за все хорошее против всего плохого» — хлебом не корми. А вот что и как надо изменить, какие принять конкретные решения, чтобы помочь и/или получить результат, — тяжело, чревато, непопулярно.

Фактически послание президента РФ можно рассматривать как пас всем политическим, в первую очередь, парламентским, партиям, как возможность формировать свою позицию по ряду важнейших для страны вопросов. Собственно говоря, президент не раз в своем послании даже напрямую апеллировал к слушающим его партийным боссам.

В контексте приглашения к дискуссии можно рассматривать и поручение правительству «до 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми» или «до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов», а также в течение месяца «предоставить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства».

Можно по-разному относиться к «Единой России», но нельзя не признать скорость реакции и ее настрой на последовательное развитие заданных ориентиров. Партия уже заявила о создании пяти рабочих групп и намерении отработать и утвердить предвыборную программу в три этапа: от проекта на июньском съезде через обсуждение ее с избирателями к принятию на августовском.

«Единая Россия» обещала к этим выборам «Народную программу» — и свое слово пока держит. Сама идея обсуждения программных положений с избирателями хоть и стара, как мир, но чрезвычайно затратна как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения эмоций. Непосредственное общение с избирателями — предложение сколь дефицитное, столь же и рискованное, в особенности с критически настроенными людьми, у которых до сих пор «сильно болит» пенсионная тема. Но с другой стороны, для «Единой России» — это практически единственная возможная технология, благодаря которой можно не только удержать ядерный электорат, но и убедить колеблющихся. И даже вернуть в ряды своих сторонников часть разуверившихся.

Оппозиционные же парламентские партии обсуждают, «кто первый» в тройке, как у «Справедливой России», публично ведут внутрипартийные дискуссии о чистоте собственных рядов и помыслов своих лидеров, как в КПРФ, делят будущие депутатские кресла, как в ЛДПР. И за всем этим ворошением как будто и нет избирателя. В поле зрения он «в незначительном количестве».

Упреки несправедливы, скажете вы: у «Единой России» благодаря президенту и всей системе власти есть отличный гандикап. Соглашусь. От такого гандикапа не откажется и не отказался бы ни один политический субъект. Но «Единая Россия», даже располагая этим гандикапом, имеет волю под градом критики встать и идти к избирателям. А партии вовсе без гандикапа, которым, казалось бы, только и рассчитывать, что на своего избирателя, продолжают возиться в своих партийных песочницах и делить будущие возможные кресла.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных