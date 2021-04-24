На пути к избирателю

«Единая Россия» обещала к этим выборам «Народную программу» — и свое слово пока держит. Сама идея обсуждения программных положений с избирателями хоть и стара, как мир, но чрезвычайно затратна как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения эмоций. Непосредственное общение с избирателями — предложение сколь дефицитное, столь же и рискованное, в особенности с критически настроенными людьми, у которых до сих пор «сильно болит» пенсионная тема. Но с другой стороны, для «Единой России» — это практически единственная возможная технология, благодаря которой можно не только удержать ядерный электорат, но и убедить колеблющихся. И даже вернуть в ряды своих сторонников часть разуверившихся.