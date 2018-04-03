Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Простили Грузию, простят и Крым
86% за «крымнаш»
Надежды на то, что присоединение Крыма простится России, питают в первую очередь образованные и состоятельные
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Алексей Левинсон
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Прошло четыре года, как «крымнаш». Ушел первый крымский эффект: мы победили – и потому все кругом прекрасно, даже деятельность правительства и парламента оцениваем скорее положительно, чем отрицательно. Оценки вернулись в свое привычное соотношение, недовольства деятельностью этих институтов опять больше, чем одобрения.
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