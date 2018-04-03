Мнения / Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Простили Грузию, простят и Крым

86% за «крымнаш»

Надежды на то, что присоединение Крыма простится России, питают в первую очередь образованные и состоятельные
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Алексей Левинсон

Прошло четыре года, как «крымнаш». Ушел первый крымский эффект: мы победили – и потому все кругом прекрасно, даже деятельность правительства и парламента оцениваем скорее положительно, чем отрицательно. Оценки вернулись в свое привычное соотношение, недовольства деятельностью этих институтов опять больше, чем одобрения.

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