Пенсионный выбор президента

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Рейтинг Путина, т. е. показатель одобрения его деятельности на посту президента на протяжении всего посткрымского времени, был так впечатляюще высок по одной причине: жители нашей страны видели основную функцию главы государства в том, чтобы утверждать и поддерживать статус России как великой державы. Путин в их понимании с этой задачей справлялся хорошо, и они его одобряли. Президент в своем общении с народом все последние годы старался показать, что он занят не только внешней политикой, но вникает и в повседневные заботы своих сограждан. Однако из опросов было видно, что ответственность за проблемы на этом фронте – рост цен и тарифов ЖКХ, нелады со здравоохранением и проч. – население на него не возлагало. Рейтинг реял и реял. И вот он вдруг потерял все то, что дало присоединение Крыма. Уровень одобрения деятельности Путина на президентском посту в июле опустился до 67%, среди рабочих – еще на 10 пунктов ниже. Ясно, что дело не во внешнеполитических событиях. Там порядок. Встреча с Дональдом Трампом, что бы там ни говорили о ее нерезультативности обозреватели, подтвердила публике самое главное: они там, в Америке, признают, что мы великие, остальное не важно.