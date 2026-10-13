Ответ найдется

Неожиданно помощь пришла от конкурентов – облачные провайдеры Selectel, К2Cloud и VK Cloud предложили разместить у себя данные клиентов «Яндекса». Такая взаимовыручка – пример исключительный для непримиримых соперников. Но, кажется, весь рынок не оставляет тревога по поводу того, кто будет следующим и насколько удар противника станет разрушительным для бизнеса.