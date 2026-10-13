Ответ найдется

Ответ найдетсяКакие уроки извлек IT-рынок из беспрецедентных атак на дата-центры «Яндекса»
В последнюю неделю новости про атаки на несколько центров обработки данных (ЦОД) «Яндекса» заставили IT-отрасль содрогнуться от масштабов. Проблемы затронули не только экосистемные сервисы технологического гиганта, но и сторонние платформы, размещающие свои данные в дата-центрах «Яндекса».
Точных данных о масштабе приостановки работы конкретных сервисов в публичном поле пока не появилось. Его только предстоит оценить, но пользователи оценили нестабильность сервисов на практике.
Начиная от безобидных чудачеств голосового помощника, включающего рок вместо колыбельной, до зависаний заказов в такси и сервисах доставки еды.
Неожиданно помощь пришла от конкурентов – облачные провайдеры Selectel, К2Cloud и VK Cloud предложили разместить у себя данные клиентов «Яндекса». Такая взаимовыручка – пример исключительный для непримиримых соперников. Но, кажется, весь рынок не оставляет тревога по поводу того, кто будет следующим и насколько удар противника станет разрушительным для бизнеса.
На уровне государства 12 октября впервые прозвучала реакция на инцидент: министр цифрового развития и связи Максут Шадаев заявил о том, что ведомство совместно с Минобороны обсуждает вопрос «прикрытия» дата-центров после беспрецедентных атак со стороны ВСУ. Вероятно, повестка, посвященная разработке конкретных мер защиты ЦОДов, станет одной из ключевых тем в ближайшие месяцы.
Тем не менее пока «спасение утопающих» в первую очередь в руках утопающих. Такое мнение озвучивали многие опрошенные «Ведомостями» операторы крупных ЦОДов, представители органов власти и консалтинговые компании в кулуарах форума «Цифровые решения».
Большинство уже озаботились физической защитой объектов. Часть собеседников нашли выход в большем георезервировании – создании резервных площадок в удаленных друг от друга местах. Это во многом помогло «Яндексу». Единицы пошли по пути нетривиальных решений – в частности, задумались о строительстве подземных и подводных ЦОДов или модульных дата-центров, которые просто собрать и разобрать, в отличие от капитального строительства.
Каждый выбирает свой путь, но очевидный вывод из последних событий заключается в том, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, ждать помощи извне и уповать на авось.