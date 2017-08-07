Brent торгуется на уровне $52,21 за баррель

К 9.03 7 августа октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52,21 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $49,43 за баррель. За торги пятницы Brent подорожала на $0,41 (0,79%) до $52,42 за баррель, WTI – на $0,55 (1,12%) до $49,58 за баррель, напоминает «Интерфакс».

В понедельник рынок ждет встречу ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7–8 августа. На ней представители технического комитета ОПЕК рассчитывают оценить результаты выполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

В пятницу котировки выросли на публикации хороших данных по рынку труда в США, данные повысили оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители в США. Поддержку рынку также оказал отчет Baker Hughes, указавший на снижение числа нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели. Число действующих нефтедобывающих установок снизилось на неделю на одну штуку до 765 единиц, газодобывающих – на три, до 189 единиц.